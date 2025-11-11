울산화력 보일러 타워 4·6호기 발파 해체… 매몰자 구조 속도

지난 6일 붕괴한 한국동서발전 울산화력발전소 내 보일러 타워 5호기 옆 4·6호기가 발파 해체됐다. 발파에 따라 5호기에 매몰된 작업자들 구조에 속도가 붙을 전망이다.
11일 중앙사고수습본부(중수본)에 따르면 중수본은 이날 12시께 보일러 타워 4·6호기를 발파 해체했다. 이번 발파는 타워 5호기 붕괴 이후 취약화 작업(발파에 앞서 철거될 수 있도록 기둥 등을 미리 잘라내는 작업)이 진행된 4·6호기의 추가 붕괴 위험성으로 구조 작업이 장기화하는 가운데 매몰된 작업자들의 빠른 구조를 위해 실시됐다. 4·6호기는 붕괴된 5호기 양옆에 30m 간격으로 떨어져 있다.
중수본은 약 140㎏의 폭약을 4·6호기 기둥 등 주요 지점에 폭약을 설치해 계획된 방향으로만 붕괴가 일어나도록 하는 ‘지향성 발파’ 방식이 적용했다. 이는 4·6호기가 5호기나 대형 굴뚝 등 주변 주요 구조물로 낙하하는 것을 방지하기 위한 조치다.
소방 당국은 2~3시간가량 발파 해체 현장의 안정성을 점검한 뒤 곧바로 매몰자 수색·구조 작업에 돌입한다. 이 작업엔 소방의 수색 구조 전문가로 구성된 8개 팀 70여명과 민간해체전문가, 첨단장비 등이 동원된다.
울산화력발전소에선 지난 6일 오후 60m 높이 보일러 타워 5호기가 붕괴되는 사고가 났다. 이 사고로 해당 타워 해체 작업 중이던 외주업체 직원 7명이 매몰됐으며, 이 가운데 3명이 숨졌다. 다른 4명 중 매몰 위치가 파악된 2명 또한 사망한 것으로 추정되며, 나머지 2명은 아직 소재가 파악되지 않고 있다.
