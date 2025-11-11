새벽배송 쿠팡 기사, 전신주 충돌해 숨져…졸음운전 추정

제주에서 1t(톤)트럭을 몰던 배송기사가 전신주를 들이받는 사고로 숨졌다. 경찰 조사 결과, 이 운전자는 쿠팡 새벽 배송기사인 것으로 확인됐다.
11일 제주소방안전본부와 제주동부경찰서에 따르면 전날 오전 2시9분경 제주시 오라동 소재 도로에서 30대 남성 A씨가 몰던 1t 트럭이 전신주와 충돌했다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 운전석에 끼인 A씨를 구조해 병원으로 이송했으나 A씨는 끝내 숨졌다.
경찰 조사 결과 A씨는 쿠팡 새벽 배송을 담당하던 특수고용노동자였던 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨가 배송 업무를 마치고 복귀하던 중 졸음운전으로 인해 사고가 난 것으로 추정하고, 자세한 사망 경위를 조사 중이다.
이와 관련해 전국택배노조 제주지부는 이날 성명서를 내고 “A씨는 며칠 전 아버지 장례식을 치르고 충분히 쉬지 못한 상태에서 업무에 복귀했다”며 “쿠팡 새벽 배송 노동자들은 장시간 노동, 불규칙한 근무로 생명을 위협받고 있지만 쿠팡은 근본적인 개선을 외면하고 있다”고 지적했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
