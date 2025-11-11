“기침 안낫고 ‘쌕쌕’ 숨소리”…겨울초입 ‘이 질환’ 주의보

흡연·미세먼지 노출이 주요 원인
단순 호흡기질환으로 오인 쉬워
기침·호흡곤란 지속시 의심해야
기침이 오래가고 숨이 차다면 단순 감기나 천식이 아닐 수 있다. 기도가 좁아지며 호흡이 어려워지는 만성폐쇄성폐질환(COPD)은 초겨울에 특히 주의해야 할 대표적인 호흡기 질환이다.
11일 건강보험심사평가원에 따르면, COPD 환자는 2021년 19만2636명에서 지난해 21만7649명으로 약 13% 증가했다. 환자의 약 80% 이상이 65세 이상으로 흡연율 감소의 정체, 대기오염 뿐 아니라 고령화가 환자 증가의 주요 원인이 된다.
COPD는 진단이 늦어지면 폐기능이 회복 불가능한 단계로 악화할 수 있어 조기 진단과 관리가 무엇보다 중요하다.
만성폐쇄성폐질환(COPD)은 기도와 폐포에 만성염증이 발생해 기도가 좁아지고 폐포가 손상돼 호흡이 어려워지는 호흡기 질환이다. 40세 이상 성인 중 COPD 유병률 약 13.6%로 중장년층에서는 비교적 흔하게 나타나는 질환이다.
초기 증상으로는 가벼운 기침이나 끈적한 가래, 활동 시 숨가쁨 등이 있다. 병이 진행되면 가만히 있어도 숨이 차고, 흉부가 답답하거나 ‘쌕쌕’거리는 숨소리와 함께 가래량이 더 증가한다. COPD는 완치가 어려운 만성 호흡기 질환이지만, 금연과 적절한 치료, 꾸준한 관리로 진행을 늦추고 증상 악화를 예방할 수 있다.
COPD를 유발하는 만성염증의 가장 주요한 원인은 흡연으로 인한 담배 연기다. 흡연으로 인한 담배 연기가 기도 점막을 손상하고 염증과 협착을 유발하기 때문이다. 실제 COPD 환자 대부분이 흡연과 관련이 있다. 질병관리청 ‘국민건강영양조사’에 따르면 2023년 우리나라 성인 흡연율은 19.6%(남성 32.4%, 여성 6.3%)로, 여전히 높은 수준으로, 40세 이상 흡연자 중 만성 기침이나 숨 가쁨, 가슴에서 쌕쌕거리는 소리가 나타난다면 COPD를 의심해 봐야 한다.
흡연 이외에도 각종 유해물질이 농축된 미세먼지, 직업적 유독물질 노출, 폐 감염 등 다양한 요인이 기관지와 폐의 만성염증을 유발해 질병을 악화시킨다. 특히 미세먼지에는 질산염, 황산염 등 화학 물질이 포함돼 있는데, 이런 화학물질이 코에서 걸러지지 않고 폐까지 침투해 염증을 심화시킬 수 있다. 실제 COPD 환자가 미세먼지에 장기간 노출되면 급성악화나 만성 기관지염 악화뿐 아니라 폐렴 및 폐암 발생 위험도 증가한다.
COPD는 증상만으로 기관지 천식이나 기타 호흡기 질환과 구별하기 쉽지 않다. 천식은 주로 젊은 연령층에서도 발병하며, 비흡연자에게도 잘 나타난다. 증상이 간헐적으로 악화와 호전을 반복하고, 알레르기 질환과 동반되는 경우가 많다. 반면 COPD는 40대 이후 흡연자에게서 주로 발생하며 시간이 지날수록 폐 기능이 서서히 저하되는 진행성 질환이다. 증상은 기침이 심하고, 호흡곤란·천명(쌕쌕거림)·기도 폐쇄가 지속적으로 나타난다.
안진 강동경희대학교병원 호흡기알레르기내과 교수는 “COPD는 단순한 기침이나 숨찬 증상으로 오인해 치료 시기를 놓치는 경우가 많다”며 “증상이 가볍더라도 전문적인 검진을 통해 조기에 확인하면 질환의 진행을 막고 치료 효과를 높일 수 있다”고 말했다.
COPD 치료의 목표는 증상을 완화하고 질병의 진행을 늦추며, 급성 악화를 줄이는 데 있다. 이를 위해 흡연, 유해가스, 분진 등 위험 요인을 차단하고 정기적인 진료를 통해 약물의 효과와 부작용, 병의 진행 정도를 꾸준히 확인해야 한다. 또한 환자가 건강한 일상생활을 유지할 수 있도록 영양 관리, 규칙적인 신체활동, 호흡재활, 급성 악화 시 대처법 교육 등이 함께 이루어진다.
기본 치료는 기관지확장제 기반의 흡입요법이며, 환자의 염증 정도나 임상양상에 따라 흡입 스테로이드가 병용된다. 하지만 병이 많이 진행돼 폐가 이미 손상되면 완전한 회복이 어려울 수 있다. 이 때문에 조기 발견과 예방 관리가 무엇보다 중요하다. 특히 감염은 질환을 악화시키는 주요 요인으로, 독감과 폐렴구균 예방접종을 통해 합병증을 줄이는 것이 필수적이다.
COPD는 호흡기 질환이지만 심장질환, 우울증, 골다공증 등 다양한 합병증이 동반될 수 있어 이에 대한 검사와 관리도 필요하다. 병의 진행을 억제하고 합병증을 예방하기 위한 가장 효과적인 방법은 금연이다. 금연은 COPD의 자연경과를 바꿀 수 있는 유일한 요인으로, 폐기능 저하 속도를 늦추고 급성 악화와 합병증 위험을 줄인다.
2026년부터 폐기능검사가 국가건강검진 항목에 포함될 예정으로, 흡연자 등 고위험군에서는 조기 진단과 예방적 관리가 한층 강화될 전망이다. 40대 이후에는 정기적인 폐기능검사를 통해 조기에 진단하고 관리하는 것이 중요하다. 규칙적인 신체활동 역시 숨이 차는 증상을 완화하고 체력을 유지하는 데 도움이 되며, 가벼운 걷기나 스트레칭은 호흡을 편하게 하고 우울감·불안 같은 정신 건강에도 긍정적인 영향을 준다. 재활치료와 약물치료를 병행하면 증상 안정과 합병증 예방 효과가 더욱 높아진다.
