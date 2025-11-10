서울시민 75％ 아리수 마신다… 신뢰도·만족도 모두 상승

수돗물 음용률 전년 대비 5.4%p↑
서울시민 10명 중 7~8명은 수돗물 ‘아리수’를 마시는 것으로 나타났다. 시는 10일 ‘2025년 서울시민 먹는 물 소비패턴 조사’ 결과를 발표했다. 한국리서치가 지난 8월 만 18세 이상 시민 1000명을 대상으로 온라인 설문을 진행한 결과, 수돗물을 ‘먹는 물’로 이용한다는 응답은 75%로 지난해(69.6%)보다 5.4%포인트 늘었다.
가정 내 수돗물 음용률은 56.3%로 작년보다 6.7%포인트 증가했으며, 차나 커피를 끓이거나(63.7%), 밥과 음식을 조리할 때(63.9%) 활용하는 비율도 높았다.
가정 밖에서 수돗물을 마신 경험이 있다는 응답도 53.1%에 달했다. 수돗물 만족도는 79.9%, 수질 만족도는 82.2%로 전년보다 4%포인트 상승했다. ‘안전하다’(66.8%), ‘믿을 수 있다’(66.4%) 등 긍정 인식도 60%를 넘었다.
서울시민의 수돗물 음용률은 해외 주요 도시와 비교해도 높은 수준이다. 동일 기준으로 비교할 때 서울은 미국(65%)보다 높고, 프랑스 파리(83%)와 비슷했다.
임재혁 기자 heok@donga.com
