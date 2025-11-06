尹부부, 명성황후 거처에서 탁자 등 왕실 공예품 빌려갔다

건청궁 방문 다음날 대통령실서 대여 문의
윤석열 전 대통령 부부가 경복궁 건청궁을 방문한 다음 날 대통령비서실이 건청궁 안에 있는 공예품 대여를 문의한 것으로 드러났다. 정치권에선 윤 전 대통령 부부가 왕실 공예품을 관저로 가져간 정황이라는 주장이 나왔다.
전시된 재현품 9점 대여…한달뒤 반환
野 “옥새 등 임금 상징물 관저 가져갔다”
6일 더불어민주당 김준혁 의원실에 따르면 윤석열 정부 대통령실 관계자는 2023년 3월 6일 이재필 당시 궁능유적본부장에게 전화해 ‘건청궁의 공예품을 빌릴 수 있냐’고 물었다. 건청궁의 공예품들은 진본을 대신해 전시할 목적으로 국가무형유산 전승자들이 제작한 재현품이다. 윤 전 대통령과 김건희 여사는 전날인 2023년 3월 5일 건청궁을 방문했다.
대통령실의 요청을 받은 궁능유적본부 측은 ‘건청궁 생활상 재현 전시용을 제외한 일부 공예품에 한해 대여가 가능하다’고 회신했다. 이후 대통령실은 2023년 3월 14일 궁능유적본부로부터 △보안 2점 △보함 2점 △주칠함 2점 △백동 촛대 1점 △사방 탁자 2점 등 9점의 공예품을 대여한 것으로 나타났다.
대통령실이 궁능유적본부에 보낸 공문에는 ‘대통령실 주최 국가 주요 행사용 물품 전시’가 대여 활용 계획으로 기재됐다. 실제 어느 장소에 전시됐는지는 관련 기록이 삭제된 상태다. 대통령실은 윤 전 대통령이 파면된 이후 올 4월 15일 9점을 모두 궁능유적본부에 반환했다.
김 의원은 6일 운영위원회 대통령실 국정감사에서 윤 전 대통령과 김 여사가 건천궁에 방문한 뒤 관심을 갖고 옥새 등을 관저로 가져갔다고 주장했다. 김 의원은 “옥새부터 시작해서 임금을 상징하는 물품들, 백동촛대 이런 것을 관저로 가져갔다”며 “진본과 똑같이 해서 국민에게 보여 주기 위한 것인데, 이것을 김건희 씨가 사적으로 가져갔다”고 말했다.
