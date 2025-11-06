[속보]울산화력발전소 대형 구조물 붕괴…7명 매몰-2명 구조

울산 남구 울산화력발전소에서 6일 대형 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다. 이 사고로 9명이 철제 구조물 아래에 매몰됐다가 소방 당국에 의해 2명이 구조됐다. 소방은 나머지 7명에 대한 구조 작업을 이어가고 있다. 소방 등에 따르면 이날 오후 2시 7분경 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부에서 보일러 시설이 무너지는 사고가 났다.당국은 구조 작업을 위해 차량 13대 등을 투입했다.
대통령실 강훈식 비서실장은 이날 국회 운영위원회 국정감사장에서 사고와 관련해 “9명이 매몰됐고 이중 2명이 구조됐다”며 “구조된 인원은 경상이라고 (윤호중) 행정안전부 장관으로부터 보고받았다”고 밝혔다.
사고는 더 이상 가동하지 않는 시설물을 해체하는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.
경찰과 소방 당국은 정확한 사고 경위와 피해 규모 등을 조사하고 있다.
김민석 국무총리는 이번 매몰 사고와 관련해 “행안부, 소방청, 경찰청, 경상북도, 울산광역시는 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조에 최우선 할 것”이라고 긴급 지시했다. 이어 “기후에너지환경부, 울산화력발전소는 관계기관에 신속히 상황 전파 및 사고 수습에 만전을 기할 것”을 당부했다.
그러면서 “현장 활동 중인 소방공무원의 안전에도 만전을 기하고, 현장 통제 및 주민 대피 안내 등 안전조치를 철저히 할 것”을 강조했다.
윤호중 행안부 장관도 “관련기관은 가용한 인력과 장비를 총동원해 인명구조에 총력을 다하라”고 긴급 지시했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0