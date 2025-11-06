[속보]울산화력발전소 대형 구조물 붕괴…7명 매몰-2명 구조

울산 남구 울산화력발전소에서 6일 대형 구조물이 붕괴하는 사고가 발생했다. 이 사고로 9명이 철제 구조물 아래에 매몰됐다가 소방 당국에 의해 2명이 구조됐다. 소방은 나머지 7명에 대한 구조 작업을 이어가고 있다.

크게보기 울산소방본부 제공

소방 등에 따르면 이날 오후 2시 7분경 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부에서 보일러 시설이 무너지는 사고가 났다.





대통령실 강훈식 비서실장은 이날 국회 운영위원회 국정감사장에서 사고와 관련해 “9명이 매몰됐고 이중 2명이 구조됐다”며 “구조된 인원은 경상이라고 (윤호중) 행정안전부 장관으로부터 보고받았다”고 밝혔다.