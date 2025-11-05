동아일보

김희철, 서울아산병원에 1억 기부…“암환자 편안히 치료받길”

  동아일보

  입력 2025년 11월 5일 15시 51분

서울아산병원은 5일 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철 씨(42·사진)가 데뷔 20주년을 맞아 암 환자 치료 기금 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 김 씨는 “환자들이 안전하고 편안하게 치료받을 수 있길 바라는 마음에서 후원을 결심했다”며 “지난 20년 동안 슈퍼주니어가 많은 사랑을 받았는데 이번 후원으로 그 사랑을 조금이나마 갚을 수 있어 기쁘다”고 전했다. 서울아산병원은 기부금을 암 환자를 위한 첨단치료 시스템 구축에 사용할 계획이다.
방성은 기자 bbang@donga.com
