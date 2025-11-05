본문으로 바로가기
김희철, 서울아산병원에 1억 기부…“암환자 편안히 치료받길”
동아일보
업데이트
2025-11-05 16:14
2025년 11월 5일 16시 14분
입력
2025-11-05 15:51
2025년 11월 5일 15시 51분
방성은 기자
서울아산병원은 5일 그룹 슈퍼주니어 멤버 김희철 씨(42·사진)가 데뷔 20주년을 맞아 암 환자 치료 기금 1억 원을 기부했다고 밝혔다. 김 씨는 “환자들이 안전하고 편안하게 치료받을 수 있길 바라는 마음에서 후원을 결심했다”며 “지난 20년 동안 슈퍼주니어가 많은 사랑을 받았는데 이번 후원으로 그 사랑을 조금이나마 갚을 수 있어 기쁘다”고 전했다. 서울아산병원은 기부금을 암 환자를 위한 첨단치료 시스템 구축에 사용할 계획이다.
#서울아산병원
#김희철
#김희철 기부
#암환자
방성은 기자 bbang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
