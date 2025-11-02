주요대 상위 3개 학과 분석해 보니…인문계 ‘경영’-자연계 ‘반도체’

서울 주요 대학 2025학년도 정시모집의 대학별 합격점수 상위 3개 학과를 분석한 결과 인문계열은 경영학과, 자연계열은 반도체학과가 가장 많은 것으로 나타났다. 취업에 유리한 학과 인기가 여전했다.
2일 서울 주요 대학 10곳이 대입정보포털 ‘어디가’에 발표한 2025학년도 정시 인문계열 합격점수(일반전형 기준) 상위 3위 학과 31곳(동점 학과 포함)을 종로학원이 분석한 결과 경영학과(5개)가 가장 많았다. 이어 △자유전공·통계·행정학과(각 4개) △교육학과(3개)순이었다. 주요 대학 10곳은 서울대 고려대 연세대 서강대 성균관대 한양대 중앙대 경희대 이화여대 서울시립대다.
서울 주요 대학 10곳의 2025학년도 정시 자연계열(의약학계열 제외) 합격점수 상위 3위 학과 총 30개 중에서는 반도체학과가 5개로 가장 많았다. 다음은 △인공지능(AI), 건축, 컴퓨터학과 (각 3개) △자유전공, 전자전기학과(각 2개)가 뒤를 이었다.
올해 무전공(전공 자율선택제)으로 대학에 입학한 학생이 2학년으로 올라갈 때 정시 합격점수 상위권 학과로 쏠릴 가능성도 있다. 임성호 종로학원 대표는 “향후 졸업 인원의 학과별 격차도 크게 발생할 것”이라고 말했다.
