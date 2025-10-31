기간제 교사에 ‘살충제 뿌린 귤’ 건넨 여고생…고의성 없다?

교권보호위 “가해 목적 없다” 미온적 대응
대구의 한 여고생이 기간제 교사에게 살충제가 묻은 귤을 건넨 사건이 뒤늦게 알려지며 논란이 일고 있다. 교육당국은 고의성이 없다고 판단했지만, 교사노조는 “교권 침해를 축소한 위험한 결정”이라며 강하게 반발하고 나섰다.
대구 교사노조 “심각한 교권침해” 반발
● 기간제 교사에게 ‘살충제’ 뿌린 귤 건넨 여고생
30일 대구교사노조에 따르면 지난달 19일 여고생 A 양은 기간제 교사였던 B 교사에게 살충제의 한 종류인 에프킬라를 뿌린 귤을 건넸다.
B 교사는 A 양이 준 귤을 의심 없이 먹었지만, 이후 다른 학생을 통해 귤에 에프킬라가 뿌려졌다는 사실을 전해 듣고 충격을 받았다.
● 교사, 충격에 휴가내고 출근하지 않아
이후 B 교사는 교권 침해에 따른 공식휴가를 내고 며칠간 학교에 출근하지 않았다.
학교 측은 지역교권보호위원회(교보위)에 ‘교육활동 침해사안’ 신고서를 제출했고 지난 16일 보호위원회가 열려 A 양이 에프킬라를 뿌린 경위와 고의성 여부 등을 중심으로 심의했다.
● 교권보호위원회 “교권 침해했지만, 목적 있던 가해 아니야”
교보위는 ‘교사에 피해가 있었고 학생은 교권을 침해했다’고 결론을 내렸지만, 학생의 뚜렷한 가해 목적성이 있던 것이 아니라고 판단했다.
● 교사노조 “납득할 수 없어…전면 재조사 요구”
대구교사노조 측은 이에 “교사의 신체를 직접적으로 위협한 심각한 교권 침해 사건”이라며 “교보위가 ‘뚜렷한 가해 목적성이 없었다’는 판단을 내린 것은 현장의 교사 누구도 납득할 수 없는 결정이며 사건의 본질을 축소한 위험한 판정”이라고 지적했다.
교사노조는 교보위의 ‘가해 목적성’ 판단 기준을 전면 재검토 한 뒤 사건 전면 재조사를 촉구했다. 또 재발 방지를 위해 ▲교사 안전보호 매뉴얼 강화 ▲현장 교사 의견의 제도 반영 ▲교권침해 사건 심사 절차의 투명성 확보 등을 촉구했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
