아동복에 ‘성적인 표현’ 논란…탑텐키즈 “전량 회수”

탑텐키즈 일부 제품에 부적절한 영어 문구가 사용돼 논란이 불거지자, 탑텐키즈 측은 공식 사과문을 내고 해당 제품을 전량 회수했다.
30일 탑텐키즈 측은 공식 입장문을 통해 “최근 일부 제품에 부적절한 문구가 사용된 것에 대해 고객 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 ”문구에 대한 검수가 제대로 이루어지지 않은 것은 브랜드의 명백한 책임“이라고 말했다.
이어 ”아동을 위한 제품을 만드는 브랜드로서 기본적인 책임을 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다“며 ”이번 일을 계기로 전 제품의 디자인·문구 검수 절차를 근본적으로 재정비하겠다“고 덧붙였다.
탑텐키즈 측은 해당 제품 전량 판매 중단 및 회수 조치를 완료했다고 밝혔다. 문제가 된 상품은 ‘유아 차윤아트 플리스 셋업-PINK’다. 외부 아티스트와의 협업 과정에서 제작된 것으로 알려졌다.
해당 제품 상의에는 양말 속에 들어간 토끼 그림과 함께 ‘컴 인사이드 미(come inside me)’라는 문구가 적혀 있다. 이를 본 한 소비자는 아동복에 성적인 의미가 담긴 것 아니냐며 브랜드 측에 항의했고, 환불 조치를 받은 것으로 전해졌다.
탑텐키즈는 인지 당일 온오프라인 전 유통망에서 즉각 판매를 중단하고, 제품 전량 회수 절차를 완료했다. 실제 탑텐키즈 공식몰에서는 문제가 된 제품이 판매되지 않고 있는 상태다.
현재 탑텐키즈는 해당 제품을 구매한 모든 고객에게 구입 시점에 관계없이 전액 환불을 진행 중이다.
