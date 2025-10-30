동아일보

자전거 타기 전에 헬멧 이렇게 써야해요

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


29일 서울 송파구 석촌동 새싹어린이집에서 원생들이 자전거 보호장구 착용 방법 등에 대해 배우고 있다. 이날 송파구는 원생들을 대상으로 ‘찾아가는 자전거 안전교육’을 열었다.

#찾아가는 자전거 안전교육#자전거 보호장구#자전거
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스