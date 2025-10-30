본문으로 바로가기
자전거 타기 전에 헬멧 이렇게 써야해요
동아일보
입력
2025-10-30 03:00
2025년 10월 30일 03시 00분
신원건 기자
29일 서울 송파구 석촌동 새싹어린이집에서 원생들이 자전거 보호장구 착용 방법 등에 대해 배우고 있다. 이날 송파구는 원생들을 대상으로 ‘찾아가는 자전거 안전교육’을 열었다.
#찾아가는 자전거 안전교육
#자전거 보호장구
#자전거
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
