광주 북구, 서민-소외계층 ‘포용금융’으로 대통령상

광주 북구는 제10회 금융의 날 기념식에서 대통령상을 수상했다고 29일 밝혔다.
금융의 날 기념식은 금융에 대한 국민적 관심을 높이고 금융 발전에 기여한 기관과 개인을 격려하기 위해 매년 금융위원회가 주관하는 행사다.
올해 기념식에서 수여된 정부 포상은 △저축·투자 △포용금융 △혁신금융 등 3개 분야에서 두드러진 성과를 보인 전국의 기관과 개인을 대상으로 했다.
북구는 전국 지방자치단체 중 유일하게 대통령상을 받았다.
북구는 지역 맞춤형 포용금융 실현을 통해 소상공인과 금융소외계층을 지원할 목적으로 △현장 중심 대응 체계 구축 △생활밀착형 금융 지원 △서민금융 사각지대 해소 등 다각적인 정책을 효과적으로 추진한 점이 높은 평가를 받았다.
특히 무이자·무담보·무보증료의 ‘디딤돌 3무(無) 특례보증대출’, 민생경제 회복 상생기금 조성 등 지자체 주도의 선제적 금융 지원과 임차 소상공인 카드 수수료 지원, 북구형 생활안정 지원금 지급 등이 지역 경제 선순환의 모범 사례로 꼽혔다.
