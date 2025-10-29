反트럼프 시위대, 경주 회담장 100m 밖까지 접근 경찰과 대치

한미정상회담이 열린 국립경주박물관 인근 도로에 ‘반(反)트럼프’ 시위대 일부가 진입을 시도해 경찰이 강제 해산에 나섰다.
경찰 등에 따르면 29일 경북 경 동궁과월지에서 열린 반미 성향 집회에 참석한 70여 명이 경찰 저지선을 뚫고 경주박물관 인근 약 100ｍ 지점까지 접근해 시위를 벌였다.
동궁과월지와 경주박물관은 직선 거리로 약 400∼500ｍ 떨어져 있으며, 시위대는 왕복 4차선 도로를 따라 200∼300ｍ를 달려 이 지점까지 이동한 것으로 전해졌다.
‘NO Trump(노 트럼프), 대미 투자 철회’라고 적힌 현수막을 든 시위대는 한때 경찰과 몸싸움을 벌이기도 했으나, 큰 부상자는 없는 것으로 알려졌다. 경찰은 만약의 사태에 대비해 경주박물관 방향 도로에 경찰차를 이용해 차벽을 설치했다.
행사장 진입이 저지된 시위대는 통제선 밖에서 경찰과 대치하며 구호를 외쳤다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
