‘어르신 디지털 골든벨’ 우승자는 나야 나
동아일보
입력
2025-10-28 03:00
2025년 10월 28일 03시 00분
신원건 기자
27일 서울 노원구청에서 열린 ‘도전! 노원 어르신 디지털 골든벨’에서 참가자들이 스마트기기를 이용해 OX 퀴즈를 풀고 있다. 행사에서는 스마트폰과 태블릿PC로 키오스크 사용법 관련 문제를 보고 답하는 방식으로 진행됐다.
#어르신 디지털 골든벨
#키오스크 사용법
#디지털 골든벨
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
