‘어르신 디지털 골든벨’ 우승자는 나야 나

27일 서울 노원구청에서 열린 ‘도전! 노원 어르신 디지털 골든벨’에서 참가자들이 스마트기기를 이용해 OX 퀴즈를 풀고 있다. 행사에서는 스마트폰과 태블릿PC로 키오스크 사용법 관련 문제를 보고 답하는 방식으로 진행됐다.

#어르신 디지털 골든벨#키오스크 사용법#디지털 골든벨

신원건 기자 laputa@donga.com
