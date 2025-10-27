편의점 도둑 잡았더니 열흘 굶은 50대…경찰, 사비로 수액 놔줬다

생활고에 시달리다 편의점에서 식료품을 훔친 50대 남성에게 경찰이 사비를 털어 수액을 맞게 한 사연이 전해졌다.
27일 청주청원경찰서에 따르면 지난 22일 오전 2시30분경 청주시 청원구 오창읍의 한 편의점에서 A 씨(50대)가 식료품 등 5만원 상당의 물품을 훔쳐 달아났다.
당시 A 씨는 계산대에 있는 직원에게 외상을 요구했으나 거절당하자 품 안에 있던 과도를 보여줬다. 이후 식료품 등을 들고 현장을 벗어난 것으로 전해졌다.
경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 지난 25일 오전 오창읍의 한 원룸에서 A 씨를 준강도 혐의로 긴급체포했다.
검거 당시 A 씨는 야윈 채 침대에 누워 있었고, 움직일 힘도 없었던 것으로 알려졌다. 이를 본 경찰은 사비를 들여 그에게 영양 수액을 맞게 했다. 이후 A 씨에게 계란과 햇반, 라면 등 식료품 등을 전달한 뒤 귀가 조처했다.
경찰 조사에서 A 씨는 “열흘 가까이 굶어 너무 배가 고팠다”며 “사람을 해할 의도는 전혀 없었다”는 취지로 진술했다.
A 씨는 공사 현장 일용직으로 근무했으나 지난 7월부터 건강 문제로 일거리가 끊긴 뒤 극심한 생활고에 시달렸던 것으로 파악됐다.
경찰은 A 씨가 기초생활수급 등 복지 혜택을 받을 수 있도록 안내하고, 일자리 알선 등 실질적인 생계 대책을 협의할 방침이다.
