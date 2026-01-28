“제주가 이렇게 핫했나”…넷플릭스 ‘폭싹’ 효과에 외국인 몰렸다

설 연휴를 앞두고 외국인 여행객 사이에서 한국 여행에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 넷플릭스 콘텐츠의 흥행이 한국 여행 수요를 자극한 것으로 나타났다.
디지털 여행 플랫폼 아고다는 숙소 검색 데이터를 분석한 결과, 서울이 올해 설 연휴 ‘아시아 인기 여행지’ 5위에 올랐다고 26일 밝혔다.
1위는 일본 도쿄였으며, 태국 방콕, 대만 타이베이, 일본 오사카가 뒤를 이었다.
● 외국인 방한 수요…제주·평창 ‘급부상’
외국인 여행객을 대상으로 한 국내 여행지 선호도 조사에서는 서울이 1위를 차지했다. 이어 부산, 제주, 인천, 강원 평창군 순으로 나타났다.
이 가운데 제주는 숙소 검색량이 전년 설 연휴 대비 72% 증가하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 아고다는 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’의 흥행으로 해녀 박물관 등 제주 고유문화에 대한 해외 관심이 확대된 영향으로 분석했다.
평창 역시 숙소 검색량이 전년 대비 40% 증가한 것으로 집계됐다. 설 연휴 기간 열리는 평창 대관령눈꽃축제와 함께 스키, 눈꽃썰매 등 겨울 액티비티 수요가 반영된 결과로 풀이된다.
설 연휴 방한 관광을 계획한 외국인의 국적별 비중은 대만이 가장 높았고, 일본과 홍콩이 뒤를 이었다.
● 한국인 연휴 여행 트렌드…제주·도쿄 인기
한편 한국인을 대상으로 분석한 결과 국내 여행지는 제주, 해외 여행지로는 일본 도쿄가 가장 높은 선호도를 기록했다.
아고다는 엔화 약세의 장기화와 일본 지방 노선 확대가 해외 여행 수요를 끌어올린 주요 요인으로 분석했다.
국내 여행지 가운데서는 경주시의 검색량이 전년 동기 대비 105% 증가하며 두드러진 증가세를 보였다. 이는 ‘APEC 2025’ 개최지로 선정되며 지속적인 관심을 받고 있는 영향으로 풀이된다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
