이진숙 “경찰 보면 불안하고 공포 느껴…권력의 도구”

  • 입력 2025년 10월 27일 16시 49분

공직선거법과 국가공무원법 등 위반 혐의를 받는 이진숙 전 방송통신위원장이 27일 오후 서울 영등포경찰서에서 3차 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.10.27. 뉴스1
공직선거법과 국가공무원법 위반 혐의로 체포됐다가 풀려난 이진숙 전 방송통신위원장이 27일 경찰에 세 번째로 출석했다. 이 전 위원장 측은 체포영장 신청과 집행이 무리했다며 경찰 관계자들을 직권남용 혐의로 고발할지 검토 중이라고 밝혔다.

이 전 위원장은 이날 서울 영등포경찰서에 출석하며 기자들과 만나 “유치장에서 2박 3일 지내고 보니 경찰이 권력의 도구로 사용될 수도 있겠구나, 정말 위험하다는 생각을 했다”며 “지금 경찰을 보면 불안하고 공포를 느낀다”고 말했다. 이 전 위원장 측 임무영 변호사는 “(3차 조사도) 무의미한 질문의 반복과 진술 요구뿐이었다”라며 “향후 조서 내용을 검토해서 (경찰에 대한) 고발 여부를 판단하겠다”고 했다. 경찰 관계자는 “미비했던 내용을 전반적으로 추가 조사했고, 사실 관계에 대한 (이 전 위원장의) 의도 등을 살폈다”며 “필요한 조사였을 뿐이고, 직권남용이라는 말은 맞지 않다고 본다“고 반박했다.

이 전 위원장은 지난해 8월 국회 본회의에서 탄핵소추안이 가결된 뒤 한 유튜브 채널에 출연해 “좌파는 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단” 등의 발언을 한 혐의로 고발돼 이달 2일 경찰에 체포됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 이날 오전 열린 정례 기자간담회에서 “이 전 위원장이 6차례 출석 요구에 불응해 통상적인 절차에 따라 체포한 것”이라며 기존 입장을 재차 밝혔다.
천종현 기자 punch@donga.com
