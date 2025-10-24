정근식 서울교육감 “교원 정당 가입은 사회적 합의 있어야”

정부가 교원의 정치기본권 확대를 추진하는 가운데 정근식 서울시교육감이 “정치기본권은 반드시 주어져야 하지만 교원의 정당 가입 허용은 충분히 논의를 거쳐 사회적 합의가 돼야 한다”고 밝혔다. “사회적 혼란을 줄여야 안정적으로 정치기본권이 주어진다”는 정 교육감의 발언은 한국교원단체총연합회 입장과 같다.
정 교육감은 23일 취임 1년을 맞아 출입기자단과 만난 자리에서 교원의 정치기본권확대에 대해 “대한민국이 교육선진국인데 가장 미개한 제도가 (교원에게) 정치기본권을 하나도 주지 않는 것”이라고 말했다. 교육부가 최근 전국 시도교육청에 요청한 교원의 정치기본권 확대에 대한 입장에 교육감은 이 같은 의견을 표명할 것으로 예상된다.
정 교육감은 내신과 대학수학능력시험(수능)의 절대평가를 찬성한다고 밝혔다. “(현 고1부터 시행 중인) 고교학점제 취지에 맞게 대학입시 제도가 바뀌어야 한다”는 이유에서다. 하지만 정 교육감은 “특수목적고(특목고)와 자율형사립고(자사고)가 유리해지는 문제를 해결해야 내신이 절대평가로 갈 수 있다”며 전제 조건을 걸었다. 다만 “특목고와 자사고를 당장 폐지해야 하는 건 아니다”라고 설명했다. 문재인 정부가 추진했던 것처럼 자사고·특목고를 일괄 일반고로 전환하는 방식은 바람직하지 않다고 보는 것으로 해석된다.
댓글 0