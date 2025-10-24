서울 곳곳 쥐 출몰 경보… ‘스마트 덫’ 놓아 잡는다

최근 서울 도심에서 쥐 출몰 민원이 급증하자 서울시가 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 ‘스마트 방제 시스템’을 도입한다.
서울시는 23일 “자치구별로 쥐 출몰 중점 관리지역을 지정하고, IoT 센서를 장착한 장비를 설치해 24시간 감시 체계를 가동한다”고 밝혔다. 최근 지하철 환기구, 주택가 화단, 전통시장 등에서 쥐 출몰이 잦아진 데 따른 조치다. 서울시에 접수된 쥐 목격 신고는 올해 1∼7월 1555건으로, 지난해 전체(2181건)의 71%에 달했다.
스마트 방제 시스템은 약제로 유인된 쥐가 장비 안에 들어가면 자동으로 셔터가 닫히고 방제팀에 경보가 전송되는 방식이다. 기존 쥐약이나 쥐덫과 달리 약제가 상자형 장비 안에 있어 반려동물 음독이나 환경오염, 사체 노출 등의 우려가 적다.
서울시는 장비 운영 결과를 지리정보시스템(GIS)을 통해 시각화해 포획률, 신고 감소율 등을 실시간으로 분석·관리할 계획이다. 또 스마트 장비 설치와 방제약품 구입 등에 사용할 수 있도록 특별조정교부금 5억8000만 원을 자치구별로 지원했다. 서울시 관계자는 “과학적이고 지속 가능한 방제 시스템으로 도심 내 위생환경을 개선하고 시민 불편을 줄이겠다”고 말했다.
