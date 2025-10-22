채상병특검, 경북경찰청 압수수색…대통령실 외압 의혹 수사

채상병 특검팀(특별검사 이명현)이 22일 수사 외압 의혹과 관련해 경북경찰청 및 경북청 관계자 등에 대한 압수수색에 나섰다.
정민영 특검보는 이날 오전 서울 서초구 특검 사무실에서 열린 정례브리핑을 통해 “오늘 아침부터 순직해병 사건 관련 경북청 및 경북청 관계자에 대한 압수수색을 진행 중”이라고 말했다.
정 특검보는 “대통령실 등 일선에 부당한 외압이나 부적절한 처리가 있었는지가 특검의 수사 범위에 있다”고 했다. 또 특검팀은 약 10여 명에 달하는 당사자들에 대한 압수수색을 동시에 진행 중이라고 밝혔다.
경북경찰청은 2023년 8월 2일 해병대 수사단으로부터 임성근 전 사단장 등 8명을 업무상 과실치사 혐의자로 명시한 사건 기록을 이첩받았다가, 대통령실 개입 이후 국방부 검찰단에 사건 기록을 다시 반환했다.
이후 국방부는 8월 21일 임 전 사단장 등을 혐의자에서 제외한 사건기록을 경북경찰청에 이첩했고, 경북청은 1년간의 수사 끝에 임 전 사단장이 혐의가 없다고 보고 불송치 결정을 내렸다.
앞서 지난 8월 특검팀은 임 전 사단장에 대한 불송치 결정을 내린 김철문 전 경북경찰청장(현 전북경찰청장)을 소환해 조사한 바 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
