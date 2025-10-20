‘韓대학생 살해’ 중국인 3인, 한국서 재판 불투명

[캄보디아 범죄 사태]
피의자 인도 여부 캄보디아에 달려
한-중 등 3국 재판권 충돌 가능성
‘고문사망’ 대학생 오늘 현지서 부검
캄보디아에서 한국인 대학생이 살해된 사건과 관련해 현지 당국이 중국인 3명을 검거했지만, 이들을 한국으로 송환해 재판할 수 있을지는 불투명하다. 한국은 캄보디아와 체결한 ‘범죄인 인도조약’에 따라 송환을 요청할 수 있으나, 실제 인도 여부는 현지 정부의 판단과 외교 협의에 달려 있다.
캄포트지방검찰청은 10일(현지 시간) 중국인 남성 3명을 살인 및 사기 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 이들은 8월 보코산 인근에서 경북 예천 출신 대학생 박모 씨(22)를 고문 끝에 살해한 혐의를 받고 있다.
범죄가 발생한 캄보디아는 속지주의에 따라 1차 재판권을 가진다. 한국은 피해자가 자국민이라는 이유로 보호주의, 중국은 속인주의에 따라 각각 재판권을 주장할 수 있다.
한국은 2011년 체결된 한-캄보디아 범죄인 인도조약에 따라 인도를 요청할 수 있지만, 수용 여부는 캄보디아의 재량이다. 캄보디아가 자국 내 재판을 택하면 외교 협의가 불가피하고, 중국이 ‘자국민 불인도’ 원칙을 내세울 경우 3국 간 충돌 가능성도 있다. 김영석 이화여대 법학전문대학원 교수는 “한국과 중국이 동시에 인도를 요청하면 최종 결정은 캄보디아에 달려 있다”고 말했다.
박 씨에 대한 부검은 20일 오전 11시 캄보디아에서 진행될 예정이다. 국립과학수사연구원 부검의와 수사관 등 7명이 공동 부검을 위해 19일 출국했다. 국내 경찰은 박 씨를 캄보디아로 보낸 대포통장 모집책 20대를 같은 날 구속했다.
한편 지난해 11월 경찰청이 캄보디아에 ‘코리안 데스크’ 설치를 제안했으나, 캄보디아 정부가 이를 거부한 사실이 뒤늦게 확인됐다. 한국과 캄보디아 경찰은 20일 양자회담을 연다.
