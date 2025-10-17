동아일보

前야구 국대 조용훈, 라방중 옥상서 추락사…시청자가 신고

  • 입력 2025년 10월 17일 22시 45분

조용훈 선수. 동아일보 DB
국가대표 출신의 전직 야구선수 조용훈 씨(37)가 아파트 17일 옥상에서 추락해 숨졌다.

이날 경기 부천 원미경찰서에 따르면 오후 6시 24분 경기 부천시 원미구의 한 아파트 옥상에서 조 씨가 떨어졌다는 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 소방 당국은 숨진 조 씨를 확인하고 시신을 경찰에 인계했다.

최근까지 유튜버로 활동한 조 씨는 아파트에서 라이브 방송을 진행하다가 옥상에서 이상한 행동을 했고 시청자들이 신고한 것으로 알려졌다.

조 씨는 과거 현대 유니콘스, 넥센 히어로즈 등에서 선수로 활약했고 국가대표로 지명되기도 했다.

경찰 관계자는 “범죄 관련성은 없는 것으로 보고 있다”며 “사망 경위를 추가로 확인할 예정”이라고 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
이은택 기자 nabi@donga.com
