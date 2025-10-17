법무부 “캄보디아행 국민 상대로 위험 안내 조치 시행”

법무부는 캄보디아로 출국하는 국민을 상대로 취업사기 등 위험을 안내하는 조치를 시행한다고 17일 밝혔다. 이는 출국심사 과정이나 항공기 탑승 게이트 등에서 실시한다.
법무부에 따르면 캄보디아로 출국하는 국민이 자동출국심사대를 통과할 경우, 모니터 화면에 안내 문구나 영상이 표출된다. 취업사기 등 위험에 대한 경각심을 높일 수 있도록 시각적 안내가 이뤄지는 것. 또 탑승게이트 앞에서는 항공사와 협조해 캄보디아행 항공기를 탑승하려는 국민에게 ‘주의 안내문’을 배포한다. 안내문에는 현지의 위험성을 인식할 수 있도록 하고 긴급상황 발생 시 신고하는 방법 등이 쓰였다.
법무부는 “이번 조치를 통해 국민들이 캄보디아 출국 전부터 취업사기 및 범죄피해 위험성을 인지함으로써 관련 피해를 사전에 예방하는데 도움이 될 것”이라고 기대했다.
캄보디아에서 한국인을 상대로 한 취업사기 및 감금 사건이 잇따르고 있다. 최근엔 캄보디아 박람회에 다녀오겠다며 집을 떠난 한국인 대학생이 현지에서 고문을 당해 사망한 사실이 알려졌다. 정부가 뒤늦게 총력 대응에 나선 가운데 경찰은 최근 캄보디아행 항공기에 탑승하려던 20대와 30대 남성의 출국을 제지했다. 두 사람은 출국을 포기했고, 경찰은 이들을 상대로 범죄 연관성이 있는지 수사를 이어갈 방침이다.
댓글 0