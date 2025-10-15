서울 ‘에너지 등급제’ 건물 53.4%가 B등급 이상

공공-민간 건물 5987개 평가
서울시는 올해 건물 에너지 신고·등급제 평가 결과, 참여한 공공·민간 건물의 절반 이상이 산업통상부의 관리 목표 기준을 상회한 것으로 나타났다고 14일 밝혔다.
시 ‘저탄소 우수’ 12월 시상
이번 평가는 지난해 서울시가 전국 최초로 도입한 ‘건물 에너지 신고·등급제’의 두 번째 시행 결과다. 이 제도는 건물 부문의 온실가스 배출을 줄이기 위해 마련된 것으로, 건물 관리자가 전년도 에너지 사용량을 신고하면 서울시가 용도와 규모에 따라 단위면적당 에너지 사용량 기준으로 5개 등급(A∼E)으로 평가한다. A등급은 에너지 효율이 가장 높고, E등급은 가장 낮다. 평가 대상은 연면적 1000m² 이상의 공공건물과 3000m² 이상인 비주거용 민간건물이다.
올해 평가에는 서울 시내 약 1만5000개 건물 중 6322개가 참여했다. 공공 소유 건물은 3331개, 민간 건물은 2991개였다. 이 중 2024년도 준공 건물 등 평가가 불가능한 일부를 제외한 5987개 건물이 등급 산정 대상이었다.
평가 결과 A등급은 5.3%, B등급은 48.1%, C등급은 38.8%, D등급은 6.0%, E등급은 1.8%로 집계됐다. 산업부의 관리 목표 기준인 B등급 이상은 전체의 53.4%에 달했다. 서울시는 “절반 이상의 건물이 정부 기준을 초과해 관리되고 있다”며 “민간 참여 확대와 효율 개선이 맞물리며 건물 에너지 관리 수준이 전반적으로 향상되고 있다”고 설명했다.
참여 건물 가운데 등급 공개에 동의한 건물의 명단은 15일부터 저탄소건물지원센터 홈페이지를 통해 공개된다. 전체 참여 건물 중 83%가 등급 공개에 동의했다. 또한 건물 에너지 신고·등급 시스템에서 등급표를 발급받아 건물 출입구 등에 게시할 수 있다.
서울시는 에너지 사용량이 적은 A·B등급 건물 가운데 ‘서울형 저탄소 우수건물’을 선정해 12월 중 시상할 예정이다. 반면 D·E등급 건물에 대해서는 에너지 사용 실태를 분석하고, 에너지 효율 개선 및 온실가스 감축을 위한 무료 전문가 컨설팅과 무이자 융자 상담을 연계 지원한다는 방침이다.
