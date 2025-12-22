아스파탐의 ‘배신’…살은 빠지는데 심장과 뇌기능 망가뜨려

막걸리, 제로 콜라, 다이어트 식품 등에 폭넓게 사용하는 인공 감미료 아스파탐을 장기간 먹으면 심장과 뇌 건강에 해로울 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
아스파탐은 설탕보다 약 200배 더 강한 단맛을 낸다. 하지만 열량이 거의 없으므로 혈당에 미치는 영향이 매우 적다. 그래서 당뇨나 당뇨 전 단계인 사람들에게 종종 권장된다.
일반 콜라 355㎖에는 140칼로리와 함께 39g(약 9.75 티스푼) 의 첨가당이 들어있다. 같은 양의 제로 콜라는 칼로리가 0이고 첨가당도 0g이다.
스페인의 생명·바이오 분야 연구기관인 CIC biomaGUNE와 보건·생명의학 연구기관 Biogipuzkoa HRI 공동 연구진이 국제 학술지‘Biomedicine & Pharmacotherapy’(생명의학 및 약물치료) 2026년 1월호에 발표한 연구에 따르면, 아스파탐을 1년간 섭취한 생쥐들은 체중이 20% 감소했다. 하지만 그 대가로 심장 근육이 두꺼워지고 인지 기능이 저하하는 부작용이 동반됐다.
연구진은 사람 기준 아스파탐 최대 허용 일일 섭취량(50㎎/㎏)의 6분의 1에 해당하는 양을 쥐들에게 1년간 투여했다. 사람에게 적용하면 체중 1㎏당 7㎎으로 일반적인 아스파탐 하루 권장량 40㎎의 17.5% 수준이었다.
양전자방출단층촬영(PET), 자기공명영상(MRI), 뇌와 간 분관 분석, 인지 검사 등 세밀한 분석 결과, 아스파탐을 장기간 섭취한 쥐들은 심장 근육이 두꺼워지는 경도 심장 비대증 위험이 약 20% 증가한 것으로 나타났다. 양쪽 심실의 심박출량도 감소해 좌심실은 26%, 우심실은 20% 줄어들었다. 심장의 좌심실과 우심실을 나누는 두꺼운 근육 벽인 심실중격의 곡률도 25% 감소했다.
또 아스파탐에 노출된 쥐들은 행동 실험에서 공간 지각 능력과 기억력 저하를 포함한 인지 기능 저하 징후를 보였다.
다만, 체지방이 약 5분의 1 정도 줄어 체중 감량에 효과적라는 점도 확인 됐다.
연구진은 “아스파탐에 장기간 노출될 경우, 아주 낮은 용량에서도 신체 주요 장기 기능에 해로운 영향을 미칠 수 있다는 점을 확인했다”며 현재의 섭취 가이드라인에 대한 비판적인 재검토가 필요하다고 제안했다.
아스파탐이 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려는 꾸준히 제기돼 왔다.
세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 아스파탐을 2B군 발암물질로 분류했다. 이는 인간에게 암을 유발할 수 있는 물질이라는 의미다. 아스파탐을 섭취하면 반드시 암이 생긴다는 뜻은 아니다. 그러나 매우 많은 양을 섭취하면 해로울 수 있으며, 암 위험을 증가시킬 수 있다고 보면 된다.
지난 2022년 10만 2865명을 대상으로 한 연구에서 아스파탐을 포함한 인공 감미료를 많이 섭취한 사람들은 비 사용자와 비교해 암 위험 13% 더 높은 것으로 나타났다.
혈당 조절에 유리하다는 일반적인 인식과 달리, 혈당 관리에 도움이 되지 않는다는 실험 결과도 있다. 아스파탐을 규칙적으로 섭취하면 혈당을 조절하는 호르몬인 인슐린에 대한 신체의 민감도가 감소할 수 있기 때문이다. 다만 이와 정반대의 연구 결과도 있어 아스파탐이 혈당 조절에 미치는 영향을 이해하기 위해서는 더 많은 연구가 필요하다.
일부 연구에서는 아스파탐과 같은 인공 감미료가 산화 스트레스를 증가시켜 인지 건강에 해로울 수 있다고 보고했다. 2017년 약 3000명을 대상으로 한 연구에 따르면, 인공 감미료 첨가 음료를 매일 1잔 이상 마신 사람들은 마시지 않은 사람들에 비해 치매에 걸릴 위험이 3배 가까이 높았다.
2022년 10만여 명을 대상으로 한 연구에서는 인공 감미료 섭취가 심장병 위험 증가와 관련이 있으며, 특히 아스파탐 섭취는 뇌졸중 위험 17% 증가와 관련이 있는 것으로 나타났다.
