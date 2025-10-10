‘학원과 문제 거래’ 서울시 교원 142명 징계…중징계는 18명뿐

ⓒ뉴시스

서울시교육청은 징계 조치와 함께 ‘청탁금지법’ 위반자를 수사기관에 고발할 예정이다. 정근식 교육감은 “사교육업체와의 문항 거래 행위는 학생과 학부모의 신뢰를 저버리고 공정한 교육환경을 무너뜨리는 중대한 비위”라며 “교육 현장의 공정성과 교직의 책임성을 훼손하는 어떠한 행위도 용납하지 않고 재발 방지를 위한 제도 개선과 청렴 교육을 강화해 나가겠다”고 했다.