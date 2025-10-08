동아일보

긴 연휴에 '분산 효과'…귀경길 작년보다 3시간 덜 걸려

부산→서울 5시간 10분…오후 2시 대비 1시간 앞당겨져
정체 조금씩 풀리고 있지만 자정 넘어서야 흐름 원활해질 듯

추석연휴 엿새째인 8일 오후 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로에서 하행선(오른쪽) 차량들이 서행하고 있다. 2025.10.8 뉴스1
추석 연휴 막바지인 8일 오후 전국 고속도로 곳곳에서 정체가 조금씩 누그러지고 있다. 지난해 대비 긴 연휴로 차량이 분산되며 최대 3시간가량 이동 시간이 줄어든 것으로 나타났다.

한국도로공사에 따르면 이날 고속도로를 이용할 것으로 예측되는 차량 수는 약 546만 대로, 지난해 대비 약 123만 대 적다. 올해는 지난해보다 추석 연휴가 이틀 더 늘어났는데, 이에 따라 귀경길 교통량도 분산된 것으로 보인다.

각 지역에서 서울까지 이동하는 데 걸리는 시간 역시 대폭 줄었다. 지난해 9월 17일 오후 6시 기준 부산에서 서울까지는 승용차로 8시간 10분이 소요됐으나 올해는 5시간 10분으로 전망된다.

이외에도 각 지방 요금소에서 서울까지 예상 소요 시간은 △울산 4시간 50분 △강릉 3시간 50분 △양양 3시간 30분(남양주 도착) △대전 2시간 50분 △광주 4시간 20분 △목포 4시간 40분(서서울 도착) △대구 5시간 10분 등이다.

서울에서 지방까지는 △부산 4시간 30분 △울산 4시간 10분 △강릉 2시간 40분 △양양 1시간 50분(남양주 출발) △대전 1시간 36분 △광주 3시간 20분 △목포 3시간 40분(서서울 출발) △대구 3시간 30분이 걸릴 것으로 예상된다.

단 일부 구간은 차 고장으로 인한 교통 체증이 심해지고 있다. 해당 구간은 경부선 서울방향 △금호분기점 △청주분기점 △광주대구선 대구방향 해인사 부근 △남해2지선 서부산방향 서부산휴게소 부근 △남해선 서호학산부근 △서해안선 서울방향 홍성 부근 △영동선 강릉방향 횡성휴게소 부근 △중부내륙선 선산 부근 △중부내륙지선 창원방향 달성 부근 △중앙선 부산방향 군위분기점 부근 △호남선 천안방향 익산 부근 등이다.

영동선 강릉·인천 양방향 강릉분기점~대관령1터널부근은 빗길 운전에 주의해야 한다.

이날 정체는 다음 날(9일) 오전 2시가 돼서야 풀릴 것으로 전망된다.

