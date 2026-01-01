두겹 북풍에 한파… 서해안 최대 15㎝ 눈

어제 서울 체감 영하 20도로 떨어져
북쪽 찬공기, 바다 만나 눈구름 형성
다음주 초 돼야 강추위 완화될 듯
올겨울 최강 한파가 몰아치면서 서울의 아침 출근길 체감온도가 영하 20도까지 떨어지는 등 살을 에는 추위가 이어지고 있다. 이번 주 내내 한파가 이어질 것으로 전망되며 21, 22일에는 서해안과 제주를 중심으로 최대 15cm의 눈이 내릴 것으로 보인다.
기상청에 따르면 20일 서울의 아침 최저기온은 영하 14.3도, 체감온도는 영하 20.3도까지 떨어졌다. 대륙고기압이 확장하며 한반도에 북풍이 거세게 불었고 전국적으로 체감온도가 최저기온보다 6도가량 낮았다. 21일에는 기온이 더 떨어져 전국의 아침 최저기온이 영하 17도∼영상 4도, 낮 최고기온은 영하 7도∼영상 3도를 기록할 것으로 전망된다. 전국적으로 순간풍속 시속 55km 안팎인 강풍도 이어진다.
21일 새벽부터 전라 서해안과 제주도에, 오전부터 전남 내륙과 전북 남부 내륙에 눈이 내리기 시작해 22일까지 이어질 것으로 보인다. 전북 남부 서해안과 전남 서해안에 3∼10cm의 눈이 쌓이겠고 전남 중부 내륙과 전북 북부 서해안 및 남부 내륙에는 1∼5cm가 예보됐다. 제주도는 산지에 5∼15cm, 중산간에 5∼10cm, 해안가에 3∼8cm의 눈이 예상된다. 수도권에도 21일 오후부터 1∼3cm의 눈이 쌓일 것으로 보인다.
서해안을 중심으로 많은 눈이 내리는 이유는 상대적으로 따뜻한 바다 온도와 북쪽에서 내려온 찬 공기가 만나며 눈구름대가 형성됐기 때문이다. 이들 지역에는 한때 시간당 1∼3cm의 눈이 한꺼번에 쏟아지며 대설특보가 발표될 가능성이 있다. 시설물 안전에 주의가 필요하다.
이번 추위는 대기 상하층의 흐름이 모두 북풍을 공급하는 구조라서 앞으로 닷새가량 더 이어질 것으로 전망된다. 대기 상층에서는 공기 흐름의 정체로 기압계가 이동하지 않는 ‘블로킹’ 현상 속 북쪽 찬 공기가 끊임없이 공급되고, 대기 하층에서는 고기압과 저기압이 각각 시계·반시계 방향으로 돌아가며 찬 공기를 불어넣는다. 기상청은 “다음 주 초는 돼야 블로킹 현상이 점차 완화될 것으로 보인다”며 “다만 이후에도 평년보다 기온이 낮은 한겨울 날씨가 이어질 것”이라고 밝혔다.
댓글 0