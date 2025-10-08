충북 옥천 인근서 규모 3.1 지진…“집이 흔들린다” 신고도

추석 연휴인 8일 오전 충북 옥천군 동쪽 17km 지점에서 규모 3.1의 지진이 발생했다. 이는 올해 한반도와 주변 지역에서 발생한 지진 중 세 번째로 강력한 것이다.
기상청에 따르면 이날 오전 11시 49분 39초에 충북 옥천군 인근에서 지진이 발생했다. 진앙은 북위 36.28도, 동경 127.76도이며 지진 발생 깊이는 9km다.
지역별 최대 계기진도는 충북은 4, 경북·대전·전북·충남은 3, 경남·세종은 2로 나타났다. 계기진도 4는 ‘실내에선 다수가 느끼고, 그릇과 창문 등이 흔들리는 정도의 진동’을 말한다. 따라서 계기진도 4인 충북과 인근 지역에서는 진동을 느꼈을 것으로 보인다. 계기진도 3은 ‘건물 위층에 있는 사람은 현저히 느끼고 정차한 차가 약간 흔들리는 정도’, 2는 ‘건물 위층이나 조용한 곳에 있는 소수만 느끼는 정도’의 진동이다.
전북소방본부에 따르면 이날 오전 11시 50분께 전북 무주군 부남면 대유리에서 “집이 흔들린다”는 내용의 유감신고가 접수됐다. 인명피해는 없었다. 소방당국에 따르면 이날 낮 12시 20분 기준 흔들림이 있었다는 신고는 충북 10건, 대전·전북 1건씩 등 총 12건 접수됐다.
이번에 지진이 발생한 곳에서는 1978년 9월 16일 규모 5.2의 지진이 발생하기도 했다. 1978년 이후 이번 지진 진앙 반경 50㎞ 내에서는 규모 2.0 이상 지진이 총 130차례 있었다.
이번 지진은 올해 한반도와 주변 해역에서 발생한 63차례의 규모 2.0 이상 지진 중 세 번째로 강력한 지진이다. 올해 한반도와 주변 해역에서 일어난 가장 강력한 지진은 5월 5일 오전 7시 53분 충남 태안군 북서쪽 52㎞ 해역에서 발생한 규모 3.7 지진이다. 5월 10일에는 경기 연천군 북북동쪽 5km 지역에서 규모 3.3 지진이 발생했다.
