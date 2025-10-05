추석 연휴에 가정폭력 62% 급증…지난해 日평균 1049건

지난해 추석 연휴 기간 경찰이 접수한 가정폭력 신고가 평소보다 60% 넘게 급증한 것으로 나타났다. 하루 평균 1049건이다.
5일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 양부남 의원이 경찰청에서 제출받은 자료를 분석한 결과에 따르면 지난해 추석 연휴(9월 14일∼18일) 5일간 발생한 가정폭력 112 신고는 총 5246건이었다.
지난해 1년 동안 접수된 가정폭력 신고는 23만6647건이다. 하루 평균 648건인데, 추석 연휴 기간 평소보다 신고가 61.8% 증가한 셈이다.
추석 연휴 기간 일평균 가정폭력 신고는 매년 증가 추세다.
2023년에는 6일간 5623건(일평균 937건), 2022년 4일간 3660건(일평균 915건), 2021년 5일간 4568건(일평균 914건)이 집계됐다.
경찰은 명절 기간 가정폭력 등 관계성 범죄가 크게 증가하는 만큼 재범 우려가정, 고위험 대상자, 아동학대 피해자 등을 대상으로 순찰을 강화할 방침이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
