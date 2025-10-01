정부, 우체국쇼핑몰 입점업체서 33억원 어치 물품 사기로

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 우체국 우편·택배 업무가 상당 부분 중단된 가운데 정부가 추석 성수기 영업 피해를 보는 소상공인에 대한 지원책을 내놓았다. 우체국 쇼핑몰 입점 업체들의 물품을 직접 구매하고 판매 수수료를 면제해 주기로 했다.
김민재 행정안전부 차관은 1일 오후 정부세종청사에서 열린 국정자원 화재 관련 중앙재난안전대책본부(중대본) 브리핑에서 “우정사업본부는 우체국 쇼핑몰 입점 소상공인을 지원하기 위해 33억 원어치 물품을 직접 구매하고, 정상 가동 이후에도 한 달간 판매 수수료를 면제해 매출 회복을 돕기로 했다”라고 밝혔다.
중대본에 따르면 중소벤처기업부는 이번 화재로 추석 영업에 피해를 받은 소상공인을 지원하기 위해 2400여개 업체에 대해 민간 온라인 쇼핑몰 입점을 지원하고, 업체당 200만 원의 쿠폰을 지원할 계획이다. 이 밖에도 조세심판원은 장애 해소 이후 14일 이내 제기되는 심판 청구는 기한 내 청구한 것으로 인정하는 연장 조치를 시행할 방침이다. 금융위원회와 신용보증기금도 피해 업체의 긴급 자금 대출과 보증을 확대하는 방안을 검토하고 있다.
화재로 멈춘 대전 본원 정부 시스템 647개 중 1등급 업무 21개를 포함해 101개를 복구했다고 중대본은 밝혔다. 김 차관은 “647개 시스템 가운데 1등급 핵심 업무 21개를 포함해 총 101개가 복구됐다”라며 “나머지 546개 중 267개(49%)는 대체 수단을 확보”했다고 설명했다. 하지만 전체 복구율은 15% 남짓에 불과해 정상화까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다. 국정자원 측은 “대체 수단을 우선 가동해 국민 불편을 최소화하면서 순차적으로 복구 범위를 넓혀가겠다”라고 밝혔다.
한편 이날 오후 국회 행정안전위원회는 긴급 현안질의를 열고 정부에 책임 규명과 재발 방지 대책을 따져 물었다. 현안질의에는 윤호중 행안부 장관과 이재용 국정자원관리원장, 김승룡 소방청장 직무대행 등이 출석했다. 이날 야당은 특히 부실한 대응 책임을 물어 윤 장관의 사퇴를 압박했다. 반면 더불어민주당은 윤석열 정부의 예산 삭감 책임을 거론하며 역공했다.
