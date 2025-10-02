[중부판/캠퍼스 소식]충북보건과학대 外

O…충북보건과학대(총장 박용석)는 교육부와 보건복지부가 주관하는 외국인 요양보호사 양성대학에 선정됐다고 1일 밝혔다. 대학 측은 앞으로 △법무부 사회통합 프로그램과 연계한 한국어·한국문화 교육 △보건·복지 전문 교과목 중심의 교과 운영 △현장실습 및 산학협력 네트워크를 통한 취업 지원 △지역 요양시설 및 산업체와의 협력을 통한 안정적 인력 수급 체계 구축 등을 추진할 계획이다.
O…우송대(총장 진고환)는 대전시와 지역 산업체, 연구기관 등과 함께 대전형 현장 인재 양성을 위한 ‘지·산·학·연 협력 플랫폼’을 출범했다고 1일 밝혔다. 우송대는 이번 협력 플랫폼을 통해 지역 산업체의 기술 수요와 대학·연구기관의 연구 역량 매칭, 학생 현장 적응력과 취업 경쟁력 강화, 지역 산업 생태계 활성화 등 다각적 성과를 기대하고 있다. 앞으로도 대학은 미래 인재를 길러내는 핵심 역할을 강화할 방침이다.
O…강원대(총장 정재연) 첨단군사과학기술연구소와 ㈜지오비전은 지난달 30일 춘천캠퍼스에서 ‘인공지능(AI) 기반 영상분석 및 국방응용 기술 분야의 공동 발전과 협력 강화를 위한 업무협약’을 했다. 양 기관은 AI 기반 영상분석의 국방 분야 적용 연구, 국방 보안 및 AI 솔루션 개발, AI 영상 분석 및 국방 응용 분야 전문인력 양성 프로그램 운영 등에 협력하기로 뜻을 모았다.
O…목원대(총장 이희학)는 디지털 전환 시대에 필요한 직무 역량을 강화하고 학생 취업의 경쟁력을 높이기 위해 ‘스마트워크 전문가 과정’을 진행했다고 1일 밝혔다. 교육은 구글 워크스페이스, 노션, 챗GPT처럼 실제 기업에서 자주 활용되는 스마트워크 협업 도구와 AI 생산성 도구를 실습 중심으로 활용했다.
