2차 소비쿠폰 이틀만에 1259만명 신청…1조2590억원 지급

  • 입력 2025년 9월 24일 14시 32분

2차 민생회복 소비쿠폰 신청 첫날인 22일 부산 부산진구 가야2동주민센터에서 시민들이 소비쿠폰을 신청하고 있다. 2025.9.22/뉴스1
‘민생회복 소비쿠폰’ 2차 지급 시작 이틀 만에 전체 대상자의 27.6%인 1259만 명이 지원금을 수령했다. 지급액은 1조 2590억 원이다.

행정안전부에 따르면 23일 밤 12시 기준 ‘민생회복 소비쿠폰’ 신청자는 1259만 명으로 집계됐다. 지급액은 1조 2590억원으로, 전체 지급 대상자 4560만여 명 대비 지급률은 27.61% 수준에 달한다.

지역별로는 전남(33.4%)이 가장 높았고, 인천(28.9%), 세종(28.9%), 전북(28.1%) 등 순이었다. 지급 방식별로는 신용·체크카드가 906만 명으로 가장 많았고, 지역사랑상품권 223만 명, 선불카드 130만 명 순이었다.

정부는 전날부터 전 국민의 약 90%를 대상으로 1인당 10만 원씩 지급하는 2차 ‘민생회복 소비쿠폰’ 신청을 시작했다. 신청은 10월 31일 오후 6시까지 가능하다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
