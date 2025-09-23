트럼프, 임신부 타이레놀 복용 자제 권고…의학계 “근거 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령이 아세트아미노펜 계열 해열·진통제인 타이레놀이 출생아의 자폐증 위험을 높일 수 있다며 임신부는 복용을 중단해야한다고 밝혔다. 타이레놀은 임신부가 안전하게 복용할 수 있는 진통제로 인식되어왔다. 임신부와 산모들의 불안이 커진 가운데 국내외 의학계 전문가들은 해당 발언에 대해 “과학적 근거가 없다”는 반응을 보였다.
22일(현지 시각) 트럼프 대통령은 백악관에서 기자회견을 열고 2000년 대비 2022년 자폐증 발병률이 400% 이상 급증했다는 미 보건당국 통계를 제시하며 “식품의약국(FDA)이 의학적으로 필요한 경우가 아니면 임신 중 타이레놀 복용을 제한할 것을 강력히 권고할 것”이라고 밝혔다.
아세트아미노펜은 임신부가 가장 안전하게 복용할 수 있는 해열진통제 성분 중 하나로 처방돼왔다. 국내 식품의약품안전처(식약처)는 2022년 발행한 ‘임신부 의약품 안전 사용 가이드’에서 “임신 초기 38도 이상의 고열이 지속되면 신경계에 영향을 미칠 수 있어 해열제 등 약물 사용을 고려할 수 있다”며 아세트아미노펜을 사용할 수 있다고 언급하고 있다.
이날 트럼프 대통령의 발표 이후 국내 임신부들은 트럼프 대통령의 발언을 담은 뉴스를 인터넷에 공유하며 타이레놀 복용에 대해 불안감을 보였다. 임신부와 산모 등 약 350만 명을 회원으로 둔 한 온라인 카페에서는 “임신 초기 타이레놀을 먹었는데 아이가 괜찮을지 걱정된다”, “그나마 타이레놀이 안전하다고 알고 있었는데 무서워서 못 먹겠다”는 내용의 글이 다수 올라왔다.
국내외 의학계 전문가들은 타이레놀 복용이 자폐증을 유발한다는 설득력 있는 연구가 없다는 의견을 보였다. 손인숙 건국대병원 산부인과 교수는 “타이레놀을 먹을 정도로 몸이 좋지 않았던 산모의 아이에게 자폐증이 생기는 원인은 다양하다”라며 “타이레놀이 자폐증의 원인이라고 볼 수 있는 근거가 없어 현장에서는 이번 발표를 크게 신경 쓰지 않는다”라고 말했다.
트럼프 대통령 발표 직후 미국 의학계에서도 신뢰할 수 없는 주장이라며 반발했다. 미 산부인과학회의 스티븐 플라이시먼 회장은 성명을 내고 “해당 주장은 임상의들에게 큰 우려를 줄 뿐 아니라 임신부들에게 잘못되고 혼란스러운 메시지를 전달한다는 점에서 무책임한 일”이라며 “임신 어느 분기에서건 아세트아미노펜 사용이 아동의 신경 발달 장애를 유발한다고 결론을 내린 권위 있는 연구는 한 건도 없다”고 했다. 미 CNN은 트럼프 행정부가 주목한 아세트아미노펜 복용과 신경 발달 장애에 관한 46편의 연구에 대해 “저자들은 이 논문이 연관성을 보여줄 뿐 아세트아미노펜이 자폐증을 유발한다는 인과관계를 입증할 수는 없다는 점을 밝혔다”고 전했다.
한국 식약처는 이번 미국 발표에 대해 “향후 해당 업체에 의견 및 자료 제출을 요청하고 신중히 검토해 나갈 예정”이라고 밝혔다.
댓글 0