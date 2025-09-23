iM뱅크 차기 은행장 선임 돌입… 황병우 후임 12월 결정

위원회 열고 경영승계 절차 진행
iM금융지주는 최근 그룹임원후보추천위원회가 차기 iM뱅크(옛 대구은행) 은행장 선임을 위한 경영승계 절차에 돌입했다고 22일 밝혔다.
외부 전문기관 참여 공정성 강화
회사 내부 규정에 따라 현 은행장 임기 만료 3개월 전인 19일 그룹임원후보추천위원회를 개최해 경영승계 개시를 결정했고, 은행장 선임 원칙과 선임 관련 절차를 수립했다.
선임 절차 및 일정은 경영승계 개시 후 롱리스트(Long-List) 및 쇼트리스트(Short-List) 선정, 최종 후보자 추천 과정을 거쳐 12월 중 마무리될 예정이다.
그룹임원후보추천위원회는 황병우 은행장이 최근 용퇴 의사를 밝힌 만큼 차기 은행장 선임 과정이 공정하고 객관적으로 구현될 수 있도록 절차별 세부 사항을 마련해 나갈 계획이다.
또 평가 단계별로 외부 전문기관과 임원추천위원이 함께 참여해 평가의 객관성과 공정성을 강화한다.
특히 후보자 간 평가의 공정성을 확보하기 위해 외부 전문기관의 평판 조회와 금융 경영 전문성 면접을 하고, 은행 이사회의 역할도 충분히 보장하는 방안을 계획하고 있다.
조강래 그룹임원후보추천위원회 위원장(iM금융지주 사외이사)은 “위원회는 시중은행으로서 iM뱅크가 금융 소비자 보호와 함께 더 나은 금융 서비스를 제공하고, 은행의 지속 가능한 성장을 이끌 수 있는 최적임자를 찾기 위해 공정하고 투명한 절차에 따라 맡은 역할에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0