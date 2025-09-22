동아일보

산사에서 즐기는 가을 음악회

  • 동아일보
20일 서울 은평구 진관사 대웅전 앞마당에서 열린 가을음악회 ‘진관미학’에서 캐나다 덴마크 등 11개국의 주한 외교대사 가족과 시민 600여 명이 전통과 현대를 아우르는 다채로운 공연을 감상하고 있다.

#가을음악회#전통 공연#현대 공연#진관미학
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
