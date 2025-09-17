[단독]권성동, 불법자금 1억 받은 혐의 영장심사

“모래성 수사, 특검 주장 거짓” 주장
특검, 추가 정치자금 가능성도 수사
한학자 통일교 총재, 오늘 출석키로
통일교 간부로부터 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의(정치자금법 위반)를 받고 있는 국민의힘 권성동 의원(사진)에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)이 16일 열렸다. 권 의원은 “모래성처럼 부실한 정치 수사는 다시 한번 진실의 파도 앞에서 휩쓸려 갈 것”이라고 주장했다.
서울중앙지법은 이날 오후 2시 정치자금법 위반 혐의로 구속영장이 청구된 권 의원에 대한 영장심사를 진행했다. 권 의원은 20대 대통령 선거를 앞둔 2022년 1월 5일 서울 여의도의 한 중식당에서 윤영호 전 통일교 세계본부장(구속 기소)을 만나 통일교 현안에 대한 청탁을 받고 불법 정치자금 1억여 원을 수수한 혐의다. 권 의원은 이날 영장심사에 출석하면서 “참담한 심정이다. 문재인 검찰의 주장이 거짓이었듯 이재명 특검의 주장 역시 거짓”이라며 “법원에서 사실관계를 그대로 밝혀 잘 소명하겠다”고 밝혔다.
김건희 특검(특별검사 민중기) 측은 수사를 담당했던 팀장을 포함한 세 명의 검사가 영장심사에 참여했다. 특검은 권 의원의 혐의와 구속 필요성을 입증하기 위해 의견서 160여 쪽과 파워포인트(PPT) 자료 130여 쪽 분량을 제시했다. 특검은 앞서 윤 전 본부장이 권 의원에게 1억 원을 전달하고 며칠 뒤 동석자였던 통일교 관계자 윤모 씨에게 “권 의원에게는 신뢰 수준의 지원을 했다”고 보낸 문자메시지 등을 물적 증거로 제시한 것으로 알려졌다.
특검은 권 의원이 통일교 측으로부터 추가로 정치자금을 받았을 가능성도 열어 놓고 수사를 확대하고 있다. 2022년 2∼3월경 경기 가평군 통일교 본부에 권 의원이 찾아가 한학자 통일교 총재에게 큰절을 하고 금품이 든 쇼핑백을 받아 간 게 아닌지 확인하고 있다. 지난달 27일 특검에 나와 조사받을 당시 권 의원은 “(쇼핑백에는) 넥타이가 들어 있었다”는 취지로 진술하며 금품 수수 의혹은 부인한 것으로 알려졌다. 넥타이는 통일교에서 자체 제작한 것으로 전해졌다.
건강 문제를 이유로 세 차례 특검의 출석 요구에 응하지 않았던 한 총재는 17일 오전 출석해 조사받겠다고 밝혔다. 특검은 현재까지 확보한 진술과 물증을 토대로 조사한 뒤 한 총재에 대해 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
