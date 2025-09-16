‘20대 틱톡커 살해’ 50대 영장심사…“혐의 인정, 죄송합니다”

16일 오후 경기 용인시 처인구 용인동부경찰서에서 살인 및 사체유기 혐의를 받고 있는 A 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 나오고 있다. A 씨는 지난 11일 인천시 모처에서 틱토커 B 씨(20대·여)를 목 졸라 살해한 후 시신을 전북 무주군 한 야산에 유기한 혐의를 받고 있다. 2025.9.16/뉴스1

A 씨는 11일 오후 틱톡커로 알려진 B 씨를 폭행하고 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있다. B 씨의 시신을 차량에 싣고 이동하다가 전북 무주군의 한 야산에 유기한 혐의도 받고 있다.A 씨는 올 5월 B 씨에게 동업과 투자를 제안한 뒤 채널 운영 문제로 갈등을 빚은 것으로 알려졌다. 경찰은 구속영장이 발부되면 구체적인 범행 동기, 자세한 범행 경위 등을 조사할 방침이다.