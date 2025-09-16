순직 해경 동료들 “영웅 만든다며 소장이 함구령”… 해경청장 사의

“유족에게 아무 말 말라 지시” 주장
인천해경 “진실 은폐 없어” 입장문
李대통령, 외부기관서 조사 지시
인천 영흥도 갯벌에서 중국 국적 남성을 구조하다 숨진 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 이재석 경사(34)의 동료들이 상부로부터 “이 경사를 영웅으로 만들어야 하니 사건과 관련해 함구하라”는 지시를 받았다고 주장했다. 이재명 대통령은 철저한 진상 규명을 지시했고, 해양경찰청장은 책임을 지고 사의를 표명했다.
이 경사의 동료 4명은 15일 빈소가 마련된 인천 동구의 한 장례식장에서 기자회견을 열고 “파출소장이 직원들에게 ‘유족을 보면 눈물을 흘리고 아무 말 하지 말고 조용히 있어 달라’고 했다”며 “인천해경서장도 ‘유족들에게 어떠한 얘기도 하지 말라’고 했다”고 주장했다.
이들은 사고가 발생한 11일 이 경사와 함께 당직 근무를 섰던 팀원들로, 전날 오후 9시부터 당일 오전 3시까지 휴게 지시를 받고 쉬고 있었다. 이들은 “출동은 2인 1조로 하게 돼 있다”며 “(당직 팀장이) 비상벨 하나만 눌렀어도 모두 일어나 상황에 대응했을 것”이라고 강조했다. 즉, 이 경사의 살신성인만 부각되도록 1인 출동 등 자세한 사고 경위를 외부에 알리지 말라고 압박을 받았다는 것이다.
파출소 운영 규칙에 따르면 야간 휴게 시간도 3시간 이내로 제한된다. 그러나 당시 팀원들은 6시간을 쉬었고, 이 경사는 오전 2시에 휴게 시간이 끝나 홀로 출동한 것으로 확인됐다. 규정 위반 가능성이 제기되는 대목이다. 인천해경서장은 이날 입장문에서 “진실 은폐는 전혀 없었다”고 반박했다.
이 대통령은 15일 “해경이 아닌 외부의 독립적인 기관에 맡겨 엄정히 조사하라”고 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 대통령 지시에 대해 “고인의 동료들로부터 ‘윗선이 진실을 은폐하고 있다’는 증언이 나왔다는 점을 짚었고, 유가족과 동료들의 억울함이 없도록 해야 한다면서 이런 지시를 했다”고 설명했다. 같은 날 김용진 해경청장은 사의를 표명했다. 김 청장은 “대통령님의 말씀에 무거운 책임감을 느낀다”며 “이 사건의 진실 규명과 새로운 해양경찰에 도움이 되고자 사의를 표명한다”고 밝혔다. 김 청장의 사의 표명으로 해경은 계엄 수사로 공석이 된 차장과 기획조정관을 포함해 주요 지휘부가 모두 공석인 상태가 됐다.
한편 이날 인천 서구 인천해양경찰서에서는 해양경찰관과 주한 중국대사관 관계자 등 1000여 명이 참석한 가운데 이 경사의 영결식이 엄수됐다. 유족들은 “죽을 아이가 아닌데…. 너무 억울하게 죽었잖아”라며 울부짖었다. 순직한 이 경사는 1계급 특진과 함께 옥조근정훈장을 추서받아 국립서울현충원에 안장됐다.
댓글 0