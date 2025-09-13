강릉 단비에 저수율 12% 넘어… 한때 호우주의보 발령

13일 기상청 등에 따르면 전날부터 이날 오전 8시까지 누적 강수량은 강릉 용강동 기준 86.9㎜다. 강릉 사천면과 연곡면은 각각 110.6㎜와 107.0㎜로 집계됐다.
기상청은 이날 오전 3시 50분경 강릉에 호우주의보를 발령했다가 오전 9시를 기해 해제했다.
강릉 오봉저수지 영향권의 누적 강수량은 닭목재 72.5㎜, 도마 67.5㎜, 왕산 65.5㎜ 등이다.
해갈에는 부족한 상황이지만, 이번 비로 인해 오봉저수지 저수율이 52일 만에 상승했다. 전날 11.5%였던 저수율은 이날 오전 10시 기준 12.1%를 기록했다.
강릉 시민들은 오랜만의 단비에 반가움을 표했다. 소셜네트워크서비스(SNS)에는 “드디어 ‘비’ 님이 오신다” “제발 시원하게 내리면 좋겠다” “머리도 감고 샤워도 하고 싶다” “주말 내내 비가 와야 한다” “주룩주룩 내려서 가뭄이 완전히 해갈되길” “기우제 성공했다” 등의 글이 올라왔다. 일부 시민은 비가 내리는 풍경을 사진이나 영상으로 촬영해 공유했다.
이재명 대통령도 13일 페이스북에서 “유례없는 가뭄이 이어지던 강릉에 마침내 단비가 내렸다. 참 반가운 소식”이라며 “무기한 제한 급수 조치로 빨래나 샤워조차 마음 놓고 할 수 없을 정도로 고통받고 계신 강릉 시민들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다”고 밝혔다. 이어 “이 단비가 강릉 땅에 희망과 활력을 선사해 주길 간절히 기원한다”고 했다.
이 대통령은 “정부는 지난달 30일 현장을 직접 방문해 실태를 점검하고, 국가 재난 사태 선포를 결정한 이래 국가 소방동원령까지 발령하며 긴급 대응에 나섰다”며 “서울, 인천, 경기, 경북 등 전국 각지의 군과 소방의 물탱크 차량을 동원해 인근 정수장의 물을 상수원에 운반하고, 관련 기관과 협력해 인근 하천수를 활용하는 등 가용 수원을 넓히며 필요한 설비도 추가 설치했다”고 설명했다.
그러면서 “앞으로 기후변화 등 다양한 환경적 요인으로 인해 국민께서 불편을 겪지 않도록 관련 제도와 관리 체계를 면밀히 검토하고, 한층 강화해 나갈 계획”이라며 “미비한 부분은 신속히 보완해 모든 상황에 선제적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하겠다”고 덧붙였다.
기상청에 따르면 전국에 내리는 비는 이날 밤 대부분 그치겠지만 강원도 일부와 경북 남부 동해안, 제주도에는 오는 14일까지 계속 내릴 전망이다.
예상 강수량은 △경기 남부 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) △서울·인천·경기 북부, 서해5도 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △강원내륙·산지 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상) △강원 동해안 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △대전·세종·충남, 충북 50~100㎜(많은 곳 충남 150㎜ 이상, 충북 북부 120㎜ 이상) 등이다.
이어 △전북 50~100㎜(많은 곳 150㎜ 이상)△광주·전남 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상) △부산·울산·경남, 경북중·북부, 울릉도·독도 30~80㎜(많은 곳 경북 북동 산지 100㎜ 이상) △대구·경북 남부 20~60㎜ △제주도 20~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상) 등이다.
