中서도 “그는 영웅”…중국인 구하다 숨진 韓해경에 추모물결

인천 옹진군 바다에서 중국 국적 노인을 구하다가 숨진 한국 해양경찰관을 향한 추모의 물결이 중국에서도 일고 있다.
12일 중국 최대 포털 바이두와 소셜미디어(SNS) 웨이보 등에서는 한국 해경 소속 이재석 경장이 중국인 노인에게 부력조끼를 건네는 영상과 함께 이 경장의 사진 등이 첨부된 게시물이 잇따라 게재됐다.
중국인들은 각 게시물에 “위대한 행동이다, 다른 사람을 구하기 위해 자신을 희생했다” “너무 감동적이다. 한국에도 좋은 사람들이 많다”, “이 해경은 영웅이다” “영웅의 명복을 빌며 유족에게는 애도의 뜻을 전한다” 등의 댓글을 남기며 이 경장을 추모했다.
앞서 인천해경서 영흥파출소 소속인 이 경장은 11일 새벽 인천시 옹진군 영흥면 꽃섬 인근에서 어패류를 잡다가 밀물에 고립된 중국 국적의 70대 남성을 구조하던 중 사망했다.
그는 자신이 착용한 부력조끼를 발을 다친 노인에게 입혀준 뒤 함께 헤엄쳐 나오다가 실종됐다. 이후 해경이 수색에 나섰지만 이 경장은 이날 오전 9시 40분경 꽃섬에서 약 1.4㎞ 떨어진 해상에서 사망한 채 발견됐다. 노인은 해경 헬기에 의해 구조된 상태였다.
해양경찰청은 이 경장의 계급을 경사로 1계급 특진했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0