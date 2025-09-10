[단독]제주 간호사, 몰래 빼낸 약품 주사해 7세 아들 살해

평소 우울증 앓던 40대 수간호사
병원서 염화칼륨 가져와 투여
자신도 목숨 끊어…약물 관리 도마에
제주에서 40대 여성이 7살 아들을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊는 사건이 발생했다. 이 여성은 의원급 병원 수간호사로, 병원에서 몰래 빼낸 염화칼륨을 아들에게 주사한 것으로 확인됐다. 고위험군 의약품이 손쉽게 반출되는 현실이 드러나면서 관리 대책이 필요하다는 지적이 나온다.
제주동부경찰서에 따르면 9일 오전 7시 38분경 제주시 삼도동의 한 주택에서 40대 여성과 아들이 숨진 채 발견됐다. 경찰은 평소 우울증을 앓던 이 여성이 병원에서 가져온 염화칼륨을 아들과 본인에게 투여한 뒤 극단적 선택을 한 것으로 보고 있다. 경찰 관계자는 “생활고나 가정불화, 아동학대 정황은 없다”며 “10일 부검을 통해 정확한 사망 원인을 규명하고, 약물 반출의 위법성 여부도 조사할 것”이라고 밝혔다.
염화칼륨은 희석하지 않은 상태로 정맥에 주입하면 심정지를 일으킬 수 있는 치명적 약물로, 일부 국가는 사형 집행에 사용한다. 그러나 현행법상 마약류처럼 전 과정이 기록·관리되지 않아 사각지대에 놓여 있다. 보건복지부 지침은 ‘분리 보관’ ‘용법·유효기간 표시’ 정도에 그친다. 이에 의료진의 부적절한 반출·오용 사례가 잇따르고 있다. 지난해 1월 전주에서는 간호사가 염화칼륨을 주사해 스스로 목숨을 끊었고, 같은해 2월 서울의 한 요양병원 원장은 염화칼륨으로 환자 2명을 살해한 혐의로 송치됐다.
