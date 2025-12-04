[단독]부산 탈북민 살해 미스터리…함께 있던 매형 스스로 목숨 끊어

동생 몸에서 누나가 복용하던 수면제 성분 검출
피의자 입건 누나 측 “피붙이 해칠 이유 없어”
부산에서 탈북민이 누나 부부의 집에서 목이 졸린 흔적을 남긴 채 숨지고, 며칠 뒤 매형도 사망하는 사건이 발생했다. 몇 달째 용의자를 특정하지 못하던 경찰은 최근 누나를 피의자로 입건했다.
4일 부산경찰청 등에 따르면 지난 8월 29일 오후 8시경 기장군 한 아파트에서 40대 탈북민 남성 한모 씨가 숨진 채 발견됐다. 누나인 50대 한 씨는 이날 오후 5시부터 약 3시간 외출했다가 귀가한 뒤 거실에 누워 있던 동생을 깨웠으나 반응이 없어 경찰에 신고했다. 누나의 남편이자 숨진 남성의 매형인 50대 강모 씨는 당시 방에서 잠을 자고 있었다고 진술했다. 이 집은 누나 부부의 집이었다. 10년 전 탈북한 동생 한 씨는 누나 집 근처에서 거주하며 자주 드나든 것으로 알려졌다.
1차 검안 결과 동생 한 씨의 사인은 ‘경부압박질식사’였다. 신고 1, 2시간 전 타인에 의해 목이 졸린 것으로 추정됐으며, 현장에서 방어 흔적은 발견되지 않았다. 경찰은 누나 부부를 참고인으로 조사했으나 당시에는 “용의자로 특정할 증거가 없다”며 긴급체포하지 않았다.
그런데 사건 발생 며칠 뒤 매형 강 씨가 스스로 목숨을 끊었다. 강 씨는 차량에서 유서와 함께 숨진 채 발견됐으며 사망 시점은 9월 3일로 추정됐다.
용의자를 특정하지 못하던 경찰은 최근 누나 한 씨를 피의자로 입건했다. 동생 한 씨의 약물 검사에서 누나가 복용하던 수면제와 동일한 약물이 검출된 것이 결정적 단서가 된 것으로 알려졌다.
경찰은 누나 한 씨가 동생과 남편에게 수면제를 먹인 뒤 범행을 저질렀을 가능성을 배제하지 않고 조사 중인 것으로 알려졌다. 그러나 누나 한 씨 측은 “북에서 함께 내려온 피붙이 동생을 해칠 이유가 없다”며 강하게 반발하고 있다. 한 씨 측은 “최근 부부 관계가 악화해 이혼 갈등이 있었고, 동생이 누나 편에서 중재해 왔다”며 오히려 남편 강 씨가 범행했을 가능성을 제기했다. 또한 “경찰이 사건 초기에 신속하게 수사하지 않아 진상을 규명할 기회를 스스로 놓쳤다”고 주장했다. 남편 강 씨는 탈북민이 아닌 한국인이다. 경찰은 “법과 절차에 따라 수사를 진행 중인 상황”이라고 밝혔다.
