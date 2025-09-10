‘K건축’ 한자리에… 서울건축문화제 개막

21일까지 북촌서 건축상 수상작 전시
서울시는 9일부터 21일까지 ‘서울성(Seoul-ness): 다층도시(Multi-Layered City)’를 주제로 제17회 서울건축문화제를 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 문화제는 북촌문화센터, 한옥지원센터, 서울도시건축센터 등에서 건축상 시상식과 6개 건축 전시, 4개 시민 참여 프로그램으로 꾸려진다.
작업 공간 방문 등 참여형 프로그램도
북촌문화센터에서는 올해 서울시 건축상 수상작 8점을 소개하는 기획전이 열린다. ‘건축가의 책장’을 주제로 모형·책·영상 등을 통해 건축물에 담긴 이야기를 이색적으로 전달한다. 한옥지원센터에서는 ‘제14회 대학생건축과연합(UAUS) 파빌리온 전시’ 축소 모형이 전시되며 서울도시건축센터에서는 ‘건축산책’ 공모전 수상작을 선보인다.
이 밖에도 건축상 수상작을 건축가 설명과 함께 둘러보는 ‘건축문화투어’, 건축가의 실제 작업공간을 방문하는 ‘오픈오피스’, 건축상 수상자가 시민에게 직접 작품을 소개하는 ‘오픈클래스’와 ‘건축문화 토크콘서트’ 등 다양한 시민 참여 프로그램이 마련된다.
프로그램 참여는 서울시 공공서비스예약에서 신청할 수 있으며, 세부 내용은 서울건축문화포털과 인스타그램에서 확인 가능하다.
임재혁 기자 heok@donga.com
