안전모 미착용-싱크홀 등 신고체계 구축

청양군, ‘안전일터 신고센터’ 활용
충남 청양군은 고용노동부에서 운영하는 ‘안전일터 신고센터’를 활용해 산업 현장의 위험 요인 신고를 접수·처리할 수 있도록 안내하고 있다고 9일 밝혔다.
PC-모바일 접수… 안전감독관 파견
신고센터에서는 안전 조치가 미비한 작업 상황, 사고 위험 징후, 산업재해 은폐 행위 등 세 가지 유형을 중점적으로 다룬다. 먼저 산업안전보건법상 필요한 안전보건 조치를 하지 않은 경우 신고 대상이다. 안전모 등 보호구 미착용, 추락 방지 난간 및 낙하물 방지망 미설치, 폭염 작업 시 음료·휴식 미제공 등이 해당한다.
다수 인명 피해가 우려되는 위험 징후로는 작업 발판 가시설의 심한 변형, 평소와 다른 악취 발생, 도로 꺼짐(싱크홀) 현상 등이 신고 대상이 된다. 사고 발생 시 119에 신고하지 않고 개인 병원으로 재해자를 이송하거나 산재보험 대신 건강보험으로 처리하는 경우 등 산재 은폐에 대해서도 신고를 접수하고 있다.
신고가 접수되면 해당 사업장을 관할하는 산업안전감독관이 사실관계를 확인하고, 필요시 현장에 출동해 위험 요인을 제거하고 안전 조치를 지도한다. 신고는 PC와 모바일 모두 가능하며, 노동부 노동포털 또는 청양군 홈페이지 등에서 확인할 수 있다. 군은 앞으로도 산업 현장의 안전 관리 체계를 강화하고, 군민이 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다각적으로 노력할 방침이다.
군 관계자는 “안전일터 신고센터 운영은 군민이 참여하는 안전문화 확산의 핵심 수단”이라며 “작은 신고 하나가 군민과 가족의 안전을 지킬 수 있다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
