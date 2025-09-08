2026학년도 수시 전문대학 박람회, 오는 19일 코엑스서 개막

‘2026학년도 수시 전문대학 입학박람회’가 오는 19일부터 20일까지 서울 코엑스 2층 THE PLATZ에서 열린다. 전국 58여 개 전문대학이 참여하는 이번 박람회는 수험생과 학부모가 전문대학 입시 정보를 한자리에서 확인하고 맞춤형 상담을 받을 수 있는 기회다.
이번 박람회에는 각 대학 입학 담당자가 직접 참석해 1대1 상담을 진행한다. 수험생은 학과별 특성과 전형 방법, 지원 자격, 장학금 제도 등 입시에 필요한 핵심 정보를 비교할 수 있다. 일부 대학은 현장에서 수시 원서 접수를 무료로 지원해 절차를 간소화하고 비용 부담을 줄일 예정이다.
입시생들의 참여를 높이기 위한 다양한 이벤트도 준비됐다. 현장에서 5개 이상 대학 상담을 마친 수험생은 아이패드 에어 7세대, 2025년형 맥북 에어 13형, 애플워치 SE 44mm 등 경품 추첨 기회를 얻는다. 방문객 전원을 대상으로 하는 즉석 추첨 이벤트도 열리며, CJ 기프트카드, 카페 음료, 간식 세트 등이 제공된다.
행사를 주최한 유웨이어플라이 담당자는 “이번 2026학년도 수시 전문대학 박람회가 전문대학 지원을 준비하는 수험생에게 꼭 필요한 정보를 제공하고, 성공적인 대학 생활 준비에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.
이번 ‘2026학년도 수시 전문대학 입학박람회’는 입시 정보 제공과 함께 풍성한 경품 행사까지 마련돼 있어 수험생들의 참여 열기가 높을 것으로 예상된다. 박람회는 예약 없이도 방문할 수 있지만, 홈페이지를 통한 사전 예약 후 참석한 참가자에게는 전원 5,000원의 문화상품권도 제공된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
