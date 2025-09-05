동아일보

조선 궁궐 배경으로 찰칵… 28일까지 경복궁 야간 관람

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



4일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 야간 관람을 즐기고 있다. 이달 28일까지 진행되는 경복궁 야간 관람에선 조선 왕실의 화려한 잔치가 열렸던 경회루, 왕비가 머무르던 교태전 등을 둘러볼 수 있다.

#경복궁#야간 관람#조선 궁궐#외국인 관광객#관광 행사
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0