본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
조선 궁궐 배경으로 찰칵… 28일까지 경복궁 야간 관람
동아일보
입력
2025-09-05 03:00
2025년 9월 5일 03시 00분
양회성 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250904/132325174/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
4일 서울 종로구 경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 야간 관람을 즐기고 있다. 이달 28일까지 진행되는 경복궁 야간 관람에선 조선 왕실의 화려한 잔치가 열렸던 경회루, 왕비가 머무르던 교태전 등을 둘러볼 수 있다.
#경복궁
#야간 관람
#조선 궁궐
#외국인 관광객
#관광 행사
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“기업 부담-고용 유연성 터놓고 논의를”… 李, 양대 노총 만나 사회적 대타협 꺼내
특검 수사 연말까지 한다… 與 ‘더 센 특검법’ 법사위 처리
美관세에 수출 먹구름… “내년 경상흑자 250억 달러 줄듯”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
0
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0