“포토샵에 한복 검색했더니 기모노가?”…어도비 AI 논란

어도비(Adobe) 포토샵의 생성형 인공지능(AI) 이미지 기능에서 ‘한복(Hanbok)’을 검색하면 일본식 의상이 다수 노출되는 오류가 발견됐다. 한국 전통 의상을 왜곡할 수 있다는 우려가 제기되면서 논란이 확산되고 있다.
■ 한복 검색했는데 일본식 의상?…서경덕 교수 “즉각 항의”
4일 서경덕 성신여대 교수는 자신의 소셜미디어(SNS)에 “세계인들이 즐겨 사용하는 어도비 포토샵에서 큰 오류가 포착됐다”고 밝혔다. 서 교수에 따르면, 어도비 포토샵 생성형 이미지에 ‘한복’을 한국어와 영어로 검색하면 일본식 의상이 다수 노출되고 있다.
서 교수는 “어도비 본사가 운영하는 다양한 SNS 계정에 즉각 항의 메일을 보냈다”며 “왜냐하면 전 세계 많은 네티즌들이 어도비 포토샵을 사용하는데, 자칫 한복 디자인을 오해할 수 있기 때문”이라고 말했다.
서 교수는 항의 메일에 한복을 올바르게 소개하는 영어 영상 자료를 함께 첨부했다. 그는 “이는 명백한 오류이니 개발자들이 조속히 시정해야 한다”는 입장도 전달했다고 밝혔다.
■ “전 세계서 한국 문화 관심…한복 올바로 알려야”
서 교수는 “세계인들이 한국의 전통 문화에 많은 관심을 갖고 있는 상황에서, 우리의 전통 의상인 ‘한복’을 올바로 알리는 일은 굉장히 중요하다”고 강조했다.
그러면서 “특히 최근 중국에서 ‘한복’을 자신들의 ‘한푸’에서 기원했다는 어처구니 없는 주장을 계속해서 펼치고 있는 터라 반드시 바로 잡아야 한다”고 덧붙였다.
