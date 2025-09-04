체코 연수중 주민 구한 소방관…“평생의 은혜” 한국어 편지 받아

2025년 소방 모범 구조대원으로 선발돼 체코 해외연수에 참가한 소방대원들이 현지에서 부상당한 주민을 구조한 사실이 알려졌다.
3일 소방청에 따르면 이들은 지난달 25일부터 이달 2일까지 체코·슬로바키아 일원에서 진행된 해외연수 과정에 참여했다.
연수 나흘째인 지난달 28일, 대원들은 체코 브로노 시내에서 외발 전동휠을 타고 이동하던 중년 여성 A씨가 구조물에 걸려 넘어지며 우측 팔꿈치와 양손에 부상을 입고 도로에 쓰러지는 장면을 목격했다.
소방대원들은 즉시 현장으로 달려가 교통을 통제하고, 가지고 있던 약품과 드레싱 키트를 활용해 출혈을 지혈하고 상처 부위를 소독하는 등 응급처치를 실시했다. 현장을 지켜본 시민들은 “놀랄 만큼 질서정연하고 숙련된 대응이었다”고 평가했다.
소방대원들은 구급차 출동을 권유했으나, A씨는 “응급처치가 완벽하다”며 보호자인 딸에게 직접 연락해 현장을 정리해 달라고 요청했다. 이후 대원들은 A씨를 딸에게 인계한 뒤 숙소로 복귀했다.
며칠 뒤 A씨는 병원 치료를 마친 뒤 자신의 근황과 함께 감사 인사를 이메일로 전해왔다. 그는 직접 한국어로 번역한 메시지에서 “평생 잊을 수 없는 은혜를 입었다”며 “잊지 못할 선물을 받은 기분”이라고 전했다.
김재운 소방청 구조과장은 “국외 연수라는 낯선 환경에서도 소방대원들은 본능적으로 움직였고, 누구보다 빠르게 구조자의 곁으로 달려가 생명을 살리는 본연의 역할을 다했다”며 “이번 사례는 한국 소방의 전문성과 헌신, 그리고 시민 안전을 지키는 본분은 장소와 국경을 가리지 않는다는 점을 다시 한번 입증했다”고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
