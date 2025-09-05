채용 연계형 배터리학과 30명 모집… 1~2학년 전액 장학금

성균관대학교(총장 유지범)는 2026학년도부터 삼성SDI와 함께 채용 연계형 계약학과인 배터리학과를 신설하고 총 30명을 모집할 예정이다. 배터리학과는 삼성SDI와 함께 배터리 분야 고급 인재 양성을 위해 신설된 학과로 성균관대의 세 번째 계약학과다. 배터리학과는 삼성SDI와의 협력을 통해 현장 경험을 제공한다. 입학생은 인턴십과 국내외 교류 프로그램을 통해 산업 현장의 흐름과 최신 기술 동향을 경험할 수 있다. 1∼2학년 모든 학생에게 전액 장학금을, 3∼4학년에는 최소 채용 절차를 통과한 모든 학생에게 전액 장학금을 지원하며 삼성SDI 입사 연계는 물론 삼성SDI 인턴십, 연구소 견학, 해외 연수 등의 특전도 누릴 수 있다.
배터리학과의 전형별 모집인원은 학생부종합전형 탐구형 8명, 학생부종합전형 과학인재 5명, 학생부교과전형 학교장추천 5명, 정시 다군에서 12명이다. 학생부종합전형 탐구형은 서류평가 100%로 선발하며 서류평가에서는 학업역량, 탐구역량, 잠재역량을 각각 40대40대20의 비율로 반영한다. 이 전형에서는 면접이나 수능최저학력기준이 없다.
과학인재 전형은 수학과 과학 교과형 면접이 시행되는 면접형 학생부종합전형이다. 1단계 학생부평가는 탐구형과 동일하게 진행되지만 2단계에서는 면접 대상자를 7배수 내외로 선발해 면접 배수가 크고 교과형 면접으로 면접시험의 변별력이 높다는 특징이 있다. 면접은 수능 전에 실시하며 수학, 물리, 화학, 생명과학 총 4개 과목에서 문제가 출제된다.
바이오신약·규제과학과 신설… 총 33명 모집
성균관대는 2026학년도부터 바이오신약·규제과학과를 신설하고 총 33명을 모집할 예정이다. 전형별 모집인원은 학생부종합전형 탐구형으로 12명, 학생부교과 학교장추천 5명, 정시 나군에서 16명이다.
1단계 학생부평가를 통해 사범대학과 스포츠과학과는 3배수 내외, 의예과는 6배수 내외, 자유전공계열과 글로벌융합학부는 5배수 내외의 면접 대상자를 선발하며 2단계에서는 모두 인적성 면접을 실시한다.
스포츠과학과 면접은 11월 1일, 사범대학은 11월 2일로 전년도와 동일하게 수능 전에 면접을 실시한다. 자유전공계열과 글로벌융합학부, 의예과는 수능 후인 11월 30일 면접이 예정돼 있다.
성균관대는 2026학년도 수시모집에서 각 전형 간 중복 지원을 허용한다. 이에 따라 선발 방식이 다른 학생부종합전형과 학생부교과전형, 논술위주전형 간 중복 지원이 가능하다. 특히 학생부종합전형의 융합형, 탐구형, 성균인재, 과학인재 간에도 중복 지원이 가능하며 논술위주전형의 언어형, 수리형 간 중복 지원도 가능하다. 단 동일 전형 내에서 서로 다른 모집단위를 지원하는 것은 불가능하다.
학생부교과, 과목별 군 분리 평가 및 출결 반영
성균관대 학생부교과전형은 정량평가 80%, 정성평가 20%를 반영하며 정성평가는 학업수월성, 학업충실성으로 나눠 평가한다. 올해부터 학생부 정량평가 시 국어, 수학, 영어, 한국사, 사회(역사·도덕 포함), 과학 교과의 공통과목 및 일반선택과목은 A군으로, 기술·가정, 제2외국어, 한문 교과의 공통과목 및 일반선택과목은 B군으로 분리했다. A군은 700점 만점, B군은 100점 만점으로 반영해 수험생의 부담을 완화시키고자 했다.
또한 올해부터 학생부교과전형 정성평가 시 학생부 출결 상황을 반영할 예정이며 수능최저학력기준은 전년과 동일한 국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5과목 중 3개 과목의 등급 합 7등급 혹은 6등급 이내(모집단위별 다른 기준 적용)다.
논술위주전형, 언어형과 수리형 분리 시행
성균관대는 올해부터 논술위주전형을 언어형과 수리형으로 분리해 실시한다. 그동안 모집단위에 따라 언어형 또는 수리형 하나의 전형으로 선발하던 방식과 다르게 2026학년도부터는 한 모집단위에서 언어형과 수리형 논술시험을 통해 각각 정해진 인원을 선발한다. 다만 인문과학계열은 언어형으로만 선발하고 의예과, 약학과, 글로벌바이오메디컬공학과, 반도체융합공학과, 에너지학과, 반도체시스템공학과, 지능형소프트웨어학과는 수리형으로만 선발한다.
수능최저학력기준은 전년과 동일한 국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5과목 중 3개 과목의 등급 합 6등급 혹은 5등급 이내(모집단위별 다른 기준 적용)며 일부 모집단위(자연과학계열, 공학계열, 건설환경공학부, 전자전기공학부, 소프트웨어학과)에 언어형 지원 시 수능최저학력기준에 수학영역을 의무 반영하므로 이를 확인하고 지원 여부를 결정해야 한다.
